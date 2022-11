Casa das Artes conclui projeto de apresentações gratuitas, em Poços de Caldas

Segunda parte do projeto aconteceu no dia 28 de outubro, aberta ao público.

O projeto “Casa das Artes de portas abertas” foi encerrado com sentimento de missão cumprida! Durante o mês de outubro, crianças, jovens e adultos foram sensibilizados por trabalhos artísticos e conheceram este espaço onde ocorrem aulas e espetáculos.

A Casa das Artes fica no Jardim Cascatinha (Travessa Águas Virtuosas, 111) e realizou duas ações dentro deste projeto. A primeira ocorreu no dia 14 de outubro e recebeu crianças da Escola Municipal Alvino Hosken de Oliveira. Os alunos participaram de uma sessão de cinema, com o curta-metragem “Super Trio Elétrico contra a sobrecarga”, realizado pelo grupo NucleArte, e assistiram ao monólogo teatral “O amigo fiel”, baseado na obra de Oscar Wilde e dirigido por Luciana Rossi.

O professor Eduardo Bernardes levou as crianças do segundo ano e afirma que todos gostaram da experiência. “Inclusive utilizei na aula o filme que eles assistiram. As crianças comentaram que não conheciam o espaço e desejam voltar no futuro breve. Enquanto professor, achei positiva a participação deles, para poderem ter acesso a cultura e a peças que antes estavam distantes, fazendo que percebam o quão importante é o trabalho artístico para nossas vidas”, diz o educador.

A segunda parte do projeto aconteceu no dia 28 de outubro, aberta ao público. Nesta data, a Casa das Artes promoveu um sarau com cenas desenvolvidas pelos alunos do curso de teatro, que se preparam para obtenção do registro profissional. O curso é ministrado pelos professores Nanda Dearo e Nando Gonçalves.

“Um dos objetivos deste projeto foi impactar positiva e artisticamente a região onde fica a Casa das Artes. acredito que conseguimos dar um passo importante neste sentido”, afirma Nando Gonçalves.

O projeto “Casa das Artes de portas abertas” foi viabilizado pelo edital de concessão de patrocínios da Prefeitura de Poços de Caldas, realizado por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A produção é de Thaís Krauss, com fotos de Maria Blasi e assessoria de imprensa de João Araújo.

Casa das Artes

A Casa das Artes é um espaço artístico na região central de Poços de Caldas. Conta com uma estrutura privilegiada, com área verde, espaço amplo para ensaios e produções, acervo de cenários e figurinos, biblioteca e miniestúdio. Mantido por Nando Gonçalves e Nanda Dearo, o espaço oferece aulas de música (instrumento e canto), teatro e dança, bem como eventos, apresentações e ensaios de grupos artísticos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.