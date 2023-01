Prazo para matrícula nas escolas municipais se encerra nesta semana

Responsáveis deverão apresentar CPF, RG, Cartão do SUS, Carteira de Vacina atualizada e comprovante de residência no nome dos responsáveis do (a) aluno(a).

Foto: CSul.

O período de matrícula para alunos do Ensino Fundamental I e II da Rede Municipal de Ensino se encerra nesta sexta-feira (13). As matrículas devem ser realizadas presencialmente nas escolas em que as crianças foram destinadas no cadastro escolar.

Qual documento apresentar?

Para o estudante: 2 fotos 3×4, Certidão de Nascimento, RG (se tiver), CPF e Histórico Escolar ou Declaração de Transferência. Os responsáveis deverão apresentar CPF, RG, Cartão do SUS, Carteira de Vacina atualizada e comprovante de residência no nome dos responsáveis do (a) aluno(a) (preferencialmente contas de água, energia elétrica e telefone fixo).

Como saber qual escola?

Para aqueles que desejam consultar o resultado basta acessar: https://cadastroescolar.educacao.mg.gov.br/. O endereço e telefone das escolas estão disponíveis em: https://www.pousoalegre.mg.gov.br/secretarias.asp?id=12 .

Educação Infantil

As matrículas da Educação Infantil serão realizadas entre os dias 16 e 24 de janeiro na mesma modalidade que as do Ensino Fundamental, presencialmente.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.