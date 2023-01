Índice da cesta básica sobe pelo quarto mês consecutivo em Pouso Alegre

Maiores elevações de preços ocorreram com a batata, tomate e feijão carioquinha, enquanto que a maior queda foi da banana.

Foto: CSul.

O Índice da Cesta Básica de Pouso Alegre (ICB – Faculdade Unis Pouso Alegre) apresentou alta de 4,70% neste início de janeiro em comparação com mesmo período de dezembro.

As maiores elevações de preços ocorreram com a batata, tomate e feijão carioquinha, enquanto que a maior queda foi da banana. Considerando o período de doze meses, entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, a alta acumulada no valor da cesta básica na cidade é de 18,65%.

A pesquisa ocorre na primeira semana de cada mês por meio da coleta de preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados de Pouso Alegre, baseada em uma metodologia adaptada do DIEESE.

No início deste mês de janeiro, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Pouso Alegre é de R$687,43, correspondendo a 61,32% do salário mínimo líquido. Dessa forma, o trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa dedicar 124 horas e 47 minutos por mês para adquirir essa cesta.

Comparando os resultados de janeiro de 2023 com dezembro de 2022, é possível verificar que dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Pouso Alegre, 9 tiveram alta nos preços médios: Batata (33,52%), Tomate (22,31%), Feijão carioquinha (8,28%), Farinha de trigo (2,69%), Óleo de soja (2,03%), Manteiga (1,54%), Arroz (1,35%), Carne bovina (1,27%) e Pão francês (1,23%). Um produto manteve o valor inalterado: açúcar refinado. E três produtos tiveram queda nos seus valores médios: Banana (-6,84%), Café em pó (-2,33%) e Leite integral (-1,86%).

Os resultados apurados em Pouso Alegre e Varginha na primeira pesquisa de 2023 corroboram com as análises apresentadas nos últimos relatórios no que se refere ao fato da dinâmica dos preços dos alimentos estar diretamente influenciada pelo comportamento da oferta, tanto em função do nível de produção como em relação à área de plantio e grau de produtividade.

Pela primeira vez, desde o início da pesquisa na cidade de Pouso Alegre em março de 2021, o valor da cesta básica ultrapassou a marca de 60% de comprometimento do salário mínimo líquido (salário mínimo total descontado a contribuição do INSS), aprofundando muito o impacto no orçamento das famílias.

Para o curto prazo há perspectivas de queda nos valores desta cesta em razão da intensificação da safra de verão de alguns produtos, como no caso dos hortifrutigranjeiros. No entanto, para médio e longo prazo se faz muito necessária a implantação de políticas de incentivo à produção nacional com intuito de elevar a oferta e a produtividade, bem como o fomento à maior disponibilização dos itens alimentícios básicos no mercado interno.

Fonte: Unis.