Modernização da Jucemg beneficia o empreendedor mineiro

Autarquia equilibrou as contas e diminuiu o tempo médio de abertura de empresas.

Foto: Dirceu Aurélio / Imprensa MG.

O governador Romeu Zema visitou, nesta sexta-feira (6/1), a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) para conhecer o balanço dos trabalhos nos últimos quatro anos. Os números foram apresentados pelo presidente da autarquia, Bruno Falci.



Nos últimos exercícios a Jucemg conseguiu aumentar a receita sem reajustar as tarifas dos serviços, além de diminuir as despesas. Em 2018, o faturamento da Junta foi de R$ 60,8 milhões, contra R$ 76,4 milhões em 2022, um crescimento de 25,65%.



“Isso demonstra que a sua gestão, governador, resgatou o ambiente de negócios em Minas. De janeiro a novembro do ano passado foram abertos 77.716 empreendimentos em Minas. Em 2018, a Jucemg registrou a formalização de 46.730 empreendimentos”, disse.



Já as despesas registraram queda de 26%, passando de R$ 37,7 milhões, em 2018, para 27,9 milhões neste ano. A mudança de sede, em junho de 2021, por exemplo, da Rua Sergipe para Avenida Augusto de Lima, na capital mineira, reduziu custos de aluguel e de manutenção do prédio. O resultado é uma economia de mais de R$ 540 mil ao ano.

Dirceu Aurélio / Imprensa MG



“O superávit das contas é consequência do trabalho para equilibrar as contas. Daí o saldo de R$ 48,5 milhões”, explicou.



O tempo médio de abertura do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foi outro ganho para o empreendedor. Em 2019, eram gastos 90,9 horas para abrir uma empresa. No final de 2022 o tempo registrado foi de 29,5 horas.



Eficiência



Ao final da visita, o govenador mostrou-se satisfeito com a maior eficiência e produtividade da Jucemg. “Desde 2019 houve redução do tempo de atendimento e um caixa superavitário, mesmo com o congelamento dos preços das tarifas. Isso para quem trabalha e produz é muito positivo. É apenas o início do trabalho de modernização da Junta”, disse.



Zema enfatizou a notoriedade e o reconhecimento da instituição que completará neste ano 130 anos. “É um órgão que nos dá orgulho, porque é referência em todo o Brasil. Por onde eu passo a Junta é elogiada. Parabéns a toda a equipe”, ressaltou.



Outras entregas



Dentre as entregas da autarquia entre 2019 e 2022, destaca-se a expansão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócio (Redesim). Foi ampliado o número de prefeituras integradas ao sistema, passando de 224 municípios para 422, com 198 novos acordos firmados.



O sistema permite cumprir todas as etapas para a abertura de negócios em um local único, pela internet, o que confere rapidez e segurança ao processo.



Outra vantagem é o Licenciamento Sanitário Simplificado. Atualmente, 105 municípios utilizam a ferramenta para a emissão de Alvará Sanitário Municipal no sistema da Jucemg. O convênio com a Secretaria de Estado de Saúde foi firmado em 2019.



Em 2022, também foi concluída a integração da Jucemg com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) para compartilhamento de dados de registro e licenciamento. Também estão integrados ao Sistema o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

Fonte: Agência Minas.