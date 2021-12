Prazo para fazer cadastro escolar 2022 termina na próxima sexta-feira

Estudantes interessados em vagas na EJA e na educação profissional também podem se inscrever no Sucem.

Esta é a última semana para fazer a inscrição no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem) para estudar na rede pública de ensino em 2022. O prazo foi aberto em 17/11 e será encerrado nesta sexta-feira (10/12). Importante não deixar para última hora e já garantir uma vaga na rede pública para o próximo ano. Entre as possibilidades de escolha há a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o ensino profissional. Para se inscrever basta acessar o site cadastroescolar.educacao.mg.gov.br.

O Cadastro Escolar 2022, por meio do Sucem, é destinado aos alunos que vão ingressar na rede pública de ensino ou que precisam mudar de escola no próximo ano e não renovaram sua matrícula. Também devem se inscrever os estudantes que pretendem ingressar em cursos da Educação Profissional em uma escola da rede estadual, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) e ainda aqueles que desejam retomar os estudos.

Inscrição

Pais, responsáveis, ou o próprio aluno maior de idade podem acessar o site cadastroescolar.educacao.mg.gov.br. Os candidatos devem apresentar informações como nome completo; data de nascimento; endereço; CEP; número da carteira de identidade do aluno, se possuir; CPF do aluno, se possuir; filiação ou nome do responsável legal, entre outros.

Aqueles que não têm acesso às tecnologias digitais podem comparecer às escolas estaduais e/ou municipais, na sua cidade, para realizarem a inscrição. É necessário adotar todas as medidas de segurança estabelecidas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), em decorrência da pandemia de covid-19.

Para esclarecer possíveis dúvidas dos candidatos, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) elaborou um documento com as principais dúvidas sobre o Sucem. Clique aqui para acessar o Perguntas e Respostas.

