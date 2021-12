2º Festival do Japão do Sul de Minas – edição Bonenkai reúne gastronomia, oficinas e apresentações musicais em Varginha

O evento, que contou com as presenças de importantes nomes do município, tais como, o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo e seu vice, Leonardo Ciacci, a presidente da Câmara de Vereadores, Zilda Silva, o secretário municipal de Administração, Sergio Kuroki Takeishi, o vereador Joãozinho Enfermeiro, além dos membros da Associação Cultural Nikkey, teve como objetivo encerrar as atividades de 2021.

No último domingo (05/12), a Associação Cultural Nikkey de Varginha realizou a 2ª edição do Festival do Japão do Sul de Minas, em Varginha. Com o objetivo de encerrar as atividades de 2021, a edição Bonenkai (encontro para esquecer o ano), foi uma confraternização para despedir dos acontecimentos agradáveis e desagradáveis que aconteceram no decorrer deste ano.

O evento cultural contou com apresentações musicais das cantoras Isa Toyota e Paula Hirama e dos irmãos Kanamori, Felipe e Diego, shows de Taiko (variedades de instrumentos japoneses de percussão), com os grupos RyukKokuMatsuriDaiko de São Paulo (SP) e ShinkyoDaiko-Taiko de São Caetano do Sul (SP), comidas japonesas, além da tradicional oficina de Origami (arte de dobradura de papel) ministrada por Luciene HissaeHatada e oficina de gastronomia com o Chef André Yuki, que preparou um delicioso Yakissoba e Guioza para os convidados.

O presidente da Associação Cultural Nikkey, Nelson KensonTakamine, afirmou que esta edição superou todas as expectativas. “Devido à pandemia, acabamos limitando a participação do público e fizemos um evento menor, mas todos que estiveram presentes gostaram muito, pois são apresentações diferentes do dia a dia de Varginha. O objetivo foi atendido! Trouxemos um pouco da cultura japonesa para a nossa cidade”, afirmou.

De acordo com um dos organizadores do festival e presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha (SEHAV) e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), André Yuki, a equipe organizadora fez diversos esforços para que o evento fosse realizado na Praça do ET. “Pelo momento que passamos devido à pandemia do Covid-19, infelizmente isso não pôde ocorrer, mas em janeiro vamos nos reunir novamente para tornar possível a terceira edição em junho de 2022”, explicou.

Segundo o líder do RyukKokuMatsuriDaiko, Everton Arashiro, essa foi a primeira apresentação presencial com público do grupo desde o início da pandemia. “É muito bom poder voltar à Varginha, pois para nós é um sentimento de esperança de que tudo volte ao normal. Viemos com uma equipe mais experiente e reduzida, mas já deu para fazer uma apresentação mais parecida com o que fazíamos antes”, disse.

Para o coordenador do grupo ShinkyoDaiko-Taiko, Nilton Miyamura, o festival foi maravilhoso e contou com um público bastante interativo. “Todos os presentes reagiram bem com a cultura oriental e o nosso grupo tem essa finalidade de trazer a nossa cultura para todas as populações, independe da sua descendência”, explicou.

Estiveram presentes o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo e seu vice, Leonardo Ciacci, a presidente da Câmara de Vereadores, Zilda Silva, o secretário municipal de Administração, Sergio KurokiTakeishi, o vereador Joãozinho Enfermeiro, além dos membros da Associação Cultural Nikkey e demais varginhenses.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo mais uma vez ficou encantado com o resultado de um trabalho em conjunto. “O festival demonstrou o que todo mundo sabe, que a Associação Nikkey é organizada, dedicada e um grupo muito unido, que sempre promove eventos que despertam o olhar de todos, marcando a presença da comunidade japonesa na nossa cidade. Esse tipo de festival só vem reforçar o papel da organização no desenvolvimento de Varginha. Estão todos de parabéns mais uma vez! Contem sempre com a prefeitura”, parabenizou.

O vice-prefeito, Leonardo Ciacci, agradeceu aos organizadores do evento por promoverem essa troca de riquezas culturais. “Estamos felizes com a volta dos eventos presenciais e esperamos que melhore ainda mais para no próximo ano abrir esse festival incrível para toda a população”, ressaltou.

O vereador Joãozinho Enfermeiro parabenizou a associação por tudo o que ela faz no município. “Só temos que agradecer aos organizadores. Que eles continuem firme nessa associação principalmente pelo trabalho filantrópico que é prestado para a nossa comunidade. As apresentações estavam belas e vimos a determinação de cada um de seus componentes”, finalizou.

As cantoras e apresentadoras Isa Toyota e Paula Hirama, que vieram à Varginha pela primeira vez, gratificaram a recepção do público, que foi bastante caloroso. “Fomos muito bem recebidas e adoramos essa energia. Muito obrigada a todos os presentes”, agradeceram.

Homenagem Eva e Roberto Nishiyama

Ainda durante o evento, a Associação Nikkey homenageou Eva Lúcia OstiNishiyama e Roberto MassahicoNishiyama, que faleceram em decorrência ao Covid-19. Segundo André Yuki, além das passagens das causas voluntárias em ajudar diversas entidades, os dois ajudaram a manter vivo as tradições japonesas através da cultura.

Os filhos do casal, Gisele, Karina e Everton receberam flores e uma placa de agradecimento pela amizade, história de companheirismo e trabalhos de Eva e Roberto dedicados à associação.

Para Gisele Nishiyama, “foi um momento especial dedicado aos nossos pais que se dedicaram à ACNV. Muito gratificante saber que fizeram a diferença não só pelos serviços voluntários prestados, mas na vida de cada um que conviveram. Deixaram um legado de amor e doação”.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel Sul de Minas

Foto: Márcio Borges