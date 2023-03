Poços de Caldas: Mais uma capacitação sobre pré-natal para agentes de saúde foi realizada ontem (21)

Esta foi a segunda capacitação a ser realizada em 3 etapas com a divisão dos agentes de saúdes em 3 turmas para que todos sejam contemplados.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Foi realizado ontem (21), mais uma fase da capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da Atenção Básica sobre a qualificação da atenção às gestantes e puérperas do município durante as visitas domiciliares.

A atenção de qualidade ao pré-natal é uma das principais estratégias para promover o desenvolvimento saudável do feto, bem como prevenir e detectar precocemente agravos maternos e fetais, além de contribuir na redução dos riscos de complicações durante a gestação, o parto e o puerpério.

Esta foi a segunda capacitação a ser realizada em 3 etapas com a divisão dos agentes de saúdes em 3 turmas para que todos sejam contemplados, sendo ministrada pelos alunos do 10º período do curso de Medicina da PUC Poços junto a equipe da Coordenação da Atenção Básica.

Ao todo, 170 profissionais da Atenção Básica estão sendo preparados nesse contexto.