Reforma da farmácia da policlínica central etá em fase avançada, em Poços de Caldas

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

A reforma da Farmácia Central, localizada na Policlínica Central está em fase avançada. A reforma começou no mês de julho e tem previsão de conclusão para o próximo mês.

O setor de Medicamento de Alto Custo está sendo separado do setor de medicamentos da Atenção Básica e padronizados e trará mais conforto e agilidade aos usuário do SUS.

A farmacêutica, Lívia de Almeida Vieira Cava falou sobre o trabalho da equipe para que a reforma se finalize me breve. “São meses de trabalho, planejamento, treinamento para trazer a população de Poços de Caldas um serviço especializado com melhores condições de trabalho e de atendimento aos usuários do SUS. Estamos na reta final, aguardando a entrega de equipamentos e os treinamentos na Reginaldo de Saúde de Pouso Alegre para começarmos a descentralização dos serviços.”

A Farmacêutica Setor de Alto Custo, Lúcia Helena Carielo de Carvalho destacou as expectativas da equipe em relação a obra. “Grande é nossa expectativa em relação ao término dessa obra que trará muitos benefícios para população de Poços de Caldas.”

Toda a parte de alvenaria, carpintaria, pintura, troca de janelas, instalação de vidros, grades de segurança, ampliação de toldo já foram finalizadas. A compra de mobiliário, computadores e 5 Câmaras frias também já foi realizada.

Para a reforma ser concluída está faltando a chegada de Câmaras frias, os computadores, mesas e cadeiras.

A obra que custará cerca de R$200 mil e será paga com incentivo do Governo do Estado através de resoluções específicas e verba municipal.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.