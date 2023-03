Biblioteca centenário sedia bate-papo sobre processo de criação do livro “habitar-se”

Evento integra as celebrações referentes ao Dia Internacional da Mulher.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Dentro das celebrações do Mês da Mulher, a Biblioteca Municipal Centenário vai sediar o evento “Habitar-se: bate-papo sobre o processo de criação”, no dia 16 de março (quinta-feira), a partir das 18h30, com a participação das autoras Danielle Vilas Boas e Isabela Viana, além de Will Moreira, Évila dos Anjos e Sandra Ribeiro.

O livro tem um viés feminista que pretende, de modo intimista e sensível, levar ao público uma vivência singular e particular, percorrendo vários ambientes com fotografias dispostas entre objetos, cores e texturas variadas, além de diversos poemas. A proposta pretende oferecer um trabalho que evidencie a descoberta da mulher enquanto sua própria morada, exaltando o corpo feminino para além da objetificação de seus corpos.

Formada em Serviço Social, une a arte e as questões sociais em seus trabalhos, sem deixar de lado as utopias de sua sempre presente criança interior.

Mineira, atriz, arte-educadora e poeta, é integrante da Cia. Nós de Teatro, graduanda em Artes Visuais e gestora de projetos culturais.

“Habitar-se” tem no seu time de realizadores uma equipe multicultural: Will Moreira (revisão), Gilbão Leeu (projeto gráfico e diagramação: design criativo e capa), Sandra Ribeiro (fotografia), Évila dos Anjos (direção de fotografia), Danielle Vilas Bôas (criação e produção), Isabela Viana (criação e produção), João Paulo Ferreira “Xuão” (mídias digitais) e Chiara Carvalho (gestão cultural).

A publicação do livro foi viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas, tendo como incentivadora a empresa Emsere Construções, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas e da Carvalho Agência Cultural. Além disso, parte do investimento na tiragem das impressões é feita de modo independente, com recursos próprios.

Participantes do bate-papo:

Dani Vilas Boas

Mineira, atriz, arte educadora e poeta, Dani Vilas Boas é integrante da Cia. Nós de Teatro, graduanda em Artes Visuais e gestora de projetos culturais. Suas áreas de interesse são temas sociais como questões de gênero, racismo e estruturas de opressão. Dedica-se também a estudos relacionados à corporeidade e ao hibridismo entre linguagens artísticas. De suas muitas facetas, a poesia foi, e ainda é, ferramenta de autoconhecimento, de expressão de identidade e de crítica social. Também foi sua porta de entrada no mundo das artes, o qual, por inúmeros motivos só pode acessar tardiamente.

Isabela Viana

Isabela Viana está no universo da arte desde sempre, na singularidade que se via diante do mundo, na dança e no olhar sonhador. A escrita apareceu no final da infância inicialmente em pequenos poemas e, depois, como parte de processos internos e desabafos. Todavia, foi somente em 2017 que se viu artista e também começou a atuar. Formada em Serviço Social, une a arte e as questões sociais em seus trabalhos, sem deixar de lado as utopias de sua sempre presente criança interior.

Will Moreira

Escritora desde os 15, poeta desde sempre, Will Moreira se aventurou nas artes desde cedo como uma forma de escape e compreensão da realidade à sua volta. Com oscilações reais e humanas, em vários momentos se viu perdida sem a arte, tão sagrada e tão parte de si. Em um momento de ruptura do meio acadêmico e do mercado de trabalho tradicional, descobriu-se atriz há seis anos e, desde então, se reconhece artista escritora, pintora, desenhista, atriz palhaça e poeta. A vida, para Will, não tem motivo de existir se, nela, não houver arte. Por isso, preenche os seus dias transitando entre as mais diversas formas de arte que existem e pulsam dentro dela, ainda em descoberta.

Évila dos Anjos

Évila dos Anjos é artista da cena, performer, diretora teatral, gestora cultural, educadora, dramaturga, pedagoga – artista nortista de Belém do Pará. Membra fundadora da Cia. Nós de Teatro em Poços de Caldas – MG, além de artista solo, que em seus trabalhos evidencia estudos sobre Teatro das oprimidas, Teatro e os Povos indígenas, dança pessoal, performance e escrita automática Criadora de intervenções artísticas pautadas em mergulhos fundos no livro das vivências, que desembocam atreladas a descobertas de novos corpos, espaços, linguagens e criações.

Sandra Ribeiro

Fotógrafa, encantada pelas coisas miúdas e suas grandezas. Produtora cultural e de café, aprendeu na roça a deixar a criatividade fluir com o que tinha a seu alcance, no seu universo. Sempre muito imagética e visual, tem profundo interesse em observar a composição natural do mundo. Na fotografia, dedica-se a encontrar o melhor jeito de contar histórias, registrar corpos ocupando seus espaços e projetos que transformam onde vivemos num mundo melhor.

Serviço

“Habitar-se: bate-papo sobre o processo de criação”

Data: 16 de março (quinta-feira)

Horário: 18h30

Local: Biblioteca Centenário (Espaço Cultural da Urca – Praça Getúlio Vargas s/n – Centro).

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas