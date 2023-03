Secretários de Caldas e Botelhos visitam Sedet

Foram debatidas possíveis parcerias entre as cidades para o desenvolvimento regional do sul de Minas Gerais.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na manhã desta quarta-feira (22), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho recebeu a visita de representantes das pastas equivalentes das cidades vizinhas de Caldas e Botelhos para discutir ações integradas.

Tania Junqueira, secretária da Sedet de Caldas, e Erivelton Siqueira, secretário de Botelhos, se reuniram com o secretário Franco Martins, e sua equipe, e puderam conhecer um pouco do trabalho desenvolvido no setor em Poços de Caldas.

Além disso, foram debatidas possíveis parcerias entre as cidades para o desenvolvimento regional do sul de Minas Gerais. Poços de Caldas deve sediar em breve um evento regional com participação de secretários municipais do setor, com data a ser definida, com o objetivo de fortalecer os negócios entre as cidades da região.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas