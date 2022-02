Natural de Três Pontas, Vanusia Nogueira será primeira mulher a liderar Organização Internacional do Café

Assembleia Geral do Concafé (Consórcio Público para Desenvolvimento do Café no Sul e Sudoeste de Minas), aconteceu na Fazenda Caxambu. Além da promoção de Vanusia, evento também serviu para tratar assuntos ligados à cafeicultura no Sul e Sudoeste de Minas. Prefeito e secretários de Varginha estiveram presentes.

Redação CSul/Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (21), aconteceu na Fazenda Caxambu, a Assembleia Geral do Concafé (Consórcio Público para Desenvolvimento do Café no Sul e Sudoeste de Minas). O evento contou com as presenças de prefeitos, vice-prefeitos e lideranças de várias cidades da região. O prefeito Vérdi Lúcio Melo; o secretário de Governo, Honorinho Ottoni e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio representaram Varginha.

Na oportunidade, foram tratados assuntos ligados à cafeicultura, que move – não somente Varginha – mas grande parte de Minas Gerais. Ainda no encontro, organizado pela prefeitura de Três Pontas em parceria com a Fazenda Caxambu, foi celebrada a promoção da diretora da Associação Brasileira de Cafés Especiais, Vanusia Nogueira, à direção executiva da Organização Internacional do Café (OIC).

Vanusia, que é de Três Pontas, será a primeira mulher a liderar a OIC.