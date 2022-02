Prefeitura de Varginha realiza plantio de árvore após queda de ipê na Avenida Rio Branco

Segundo a prefeitura, a espécie escolhida foi um Jacarandá, de grande ocorrência no Estado de Minas Gerais, que possui médio porte, podendo atingir até 15 m de altura.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEA), realizou nesta terça-feira (22), o plantio de uma nova muda de árvores na Praça da Avenida Rio Branco, cruzamento com a Rua Deputado Ribeiro de Resende, local onde ocorreu a queda e um Ipê Rosa no dia 18/01, durante um temporal com fortes rajadas de vento.

Segundo a prefeitura, a espécie escolhida foi um Jacarandá, de grande ocorrência no Estado de Minas Gerais, que possui médio porte, podendo atingir até 15 m de altura, ou seja, metade da altura que o Ipê rosa iria atingir, além de apresentar floração exuberante na cor lilás azulado, o que enriquecerá a beleza paisagística do local.

O plantio contou com as presenças do vice-prefeito Leonardo Ciacci, do secretário de Meio Ambiente, Joadylson Ferreira e a bióloga da Semea, Danieli De Lele.