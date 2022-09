Escola Municipal São Jose: Obras seguem avançando em Andradas

A reforma e modernização das escolas da rede municipal é mais uma ação do Plano de Governo da Prefeita Margot Pioli que vem sendo cumprido.

Foto: Divulgação Prefeitura de Andradas.

E os investimentos na área da Educação em Andradas continuam avançando. A Escola Municipal “São José”, no bairro do Capitão, na zona rural, está sendo totalmente reconstruída. Com o investimento de quase R$ 1,4 milhão, o novo prédio contará com sala de informática, cozinha, espaço para os professores, pátio, playground, banheiros com acessibilidade, dispensa, entre outros benefícios.

“A Educação é prioridade em nossa gestão. Entendemos que investir na Educação é investir no futuro da nossa cidade, pois estamos cuidando das nossas crianças e também dos profissionais desta área, repetindo o que já fizemos em nosso primeiro mandato. Entendemos que há muito a ser feito ainda”, ressalta a Prefeita Margot Pioli.



Com esse benefício, alunos e profissionais da Educação passarão a contar com um ambiente mais acolhedor e confortável, trazendo melhorias para o processo de ensino e aprendizagem.

As paredes já foram erguidas e o prédio está preparado para receber o novo telhado. Com essa ação, a Prefeita Margot Pioli cumpre mais uma etapa do seu Plano de Governo e repete o que já fez em seu primeiro mandato, entre 2005 a 2008, quando ampliou e reformou todas as escolas da Rede Municipal.

Fonte: Prefeitura de Andradas.