NAF do Unis é homenageado

NAF do Unis em Varginha, Três Pontas e São Lourenço estão entre os que mais atendem no Brasil e recebem homenagem da Receita Federal.

Foto: Grupo Educacional Unis

Na última quinta-feira (02/03) aconteceu uma solenidade na Delegacia da Receita Federal em Varginha, com o objetivo de homenagear os melhores Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) do ano de 2022.

Na ocasião, o Grupo Unis esteve presente com representantes dos seus três NAF, de Varginha, Três Pontas e São Lourenço, que entraram para o ranking nacional da Receita Federal entre os Núcleos que mais realizaram atendimentos em todo o Brasil em 2022. Dentre eles, o NAF de Varginha se consagrou, pelo quarto ano consecutivo, como o NAF que mais atendeu no país, com um total de 70.528 atendimentos.

“Além de se firmar como o núcleo que mais realiza atendimentos em todo o Brasil, por quatro anos consecutivos, o NAF do Unis em Varginha reforça o compromisso da instituição de promover o desenvolvimento profissional dos nossos alunos, que aprofundam diariamente suas práticas alcançando os melhores resultados do país, e de ser um agente transformador para a realidade da nossa comunidade, oferecendo serviços tão importantes para a nossa gente, com a maior qualidade possível.”, destacou o Reitor do Unis, Prof. Felipe Flausino.

Ainda no ranking nacional da Receita Federal, o NAF da Fateps, em Três Pontas, fechou o ano na 12ª posição entre os Núcleos que mais realizaram atendimentos, com um total de 5.827 atendimentos, seguido pelo NAF da Faculdade Unis São Lourenço, em 13º, com um total de 3.518 atendimentos, firmando o Grupo Unis através dos seus professores e alunos como uma instituição destaque na oferta de excelência dos serviços da Rede NAF por todas as suas unidades sedes do Núcleo.

Na ocasião da solenidade, foram entregues aos representantes dos NAF do Unis placas e certificados de homenagem e agradecimento pela parceria e excelência nos diversos atendimentos realizados em prol da sociedade brasileira. O Delegado da Receita Federal de Varginha, Eduardo Costa, enfatizou na ocasião os objetivos dos Núcleos, como a promoção de melhor qualificação dos acadêmicos, a prestação de serviços tributários e fiscais aos contribuintes carentes e o desenvolvimento da moral tributária e da cidadania na sociedade.

A solenidade destacou também a 6ª Região Fiscal em MG (da qual os NAF do Unis fazem parte) como a região que mais atendeu no país. De um total de 243.818 atendimentos realizados em todos os 520 NAF do Brasil, 123.917 atendimentos vieram da nossa região fiscal, representando aproximadamente 55% do total de atendimentos do país, ressaltando mais uma vez a importância e excelência do trabalho desenvolvido pelos NAF do Unis e de outras instituições da nossa região.

Para os alunos e professores dos cursos de Ciências Contábeis do Unis, da Fateps e do Unis São Lourenço, essa conquista é motivo de muito orgulho e um reconhecimento do trabalho e dedicação com o qual os NAF são conduzidos em todo o nosso Grupo Educacional, buscando evoluir e capacitar os futuros profissionais da área contábil, mas também prestar auxílio e suporte para toda a nossa comunidade através de serviços essenciais oferecidos com excelência e compromisso.

Fonte: Grupo Educacional Unis