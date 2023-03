Conheça o serviço de abordagem social aos moradores de rua em Pouso Alegre

Funciona diariamente e as pessoas em situação de rua são encaminhadas para o Centro Pop e para o CEMAPA.

A Prefeitura, por meio da Secretaria e Políticas Sociais, oferece o serviço de abordagem Social às pessoas em situação de rua, em parceria com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistências (ADRA).

A abordagem é realizada por meio de agentes sociais do Serviço Especializado de Abordagem Social – SEAS. Funciona diariamente e as pessoas em situação de rua são encaminhadas para o Centro Pop e para o Centro Municipal de Acolhimento Provisório para Adultos – CEMAPA.

Dentre os serviços disponibilizados estão o atendimento com assistente social, psicólogo, emissão de segunda via de documentos, fornecimento de foto 3×4, solicitação de inscrição nos programas do Governo: Cadastro Único, para acessar o Programa Bolsa Família, entre outros.

Conheça agora as estruturas das unidades de apoio da Prefeitura que recebem as pessoas em situação de rua, bem como os serviços nelas oferecidos:

Centro Pop

O Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua – Centro Pop, constrói com o usuário e a rede o processo de saída das ruas.

Além de promover ações para a reinserção familiar e comunitária, realiza o recambiamento da pessoa em situação de rua, por meio da oferta de passagem para cidade de origem e articula parceria com rede socioassistencial e intersetorial (Consultório na Rua e Centros de Atenção Psicossocial – CAPS), entre outros.

O Centro Pop funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h na Rua Monsenhor Jose Paulino, 612, Centro.

CEMAPA

O CEMAPA oferece espaço com acomodação, alimentação, higiene pessoal e acolhimento provisório para pessoas em situação de rua.

Realiza não só o acolhimento em sistema de pernoites, onde recebe as pessoas por demanda espontânea e abordagem social, como também articulam ações e encaminhamentos com a rede socioassistencial e intersetorial.

Está localizado na Rua João Inácio Raimundo, 77 – Vista Alegre – Pouso Alegre/MG e funciona todos os dias.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre