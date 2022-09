Bairro Bandeirantes recebe placas de alerta sobre a ocorrência de carrapatos no local, em Poços de Caldas

Ação visa alertar a população sobre o aumento de carrapatos no local, tendo em vista que estamos na época do ano que favorece sua reprodução, devido ao aumento das temperaturas e maior incidência de chuvas.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Com o intuito de sinalizar e alertar a população sobre a ocorrência de carrapatos no Bairro Jardim Bandeirantes, nesta semana, a equipe da Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde instalou uma placa no local com maior incidência dos aracnídeos.

A ação visa alertar a população sobre o aumento de carrapatos no local, tendo em vista que estamos na época do ano que favorece sua reprodução, devido ao aumento das temperaturas e maior incidência de chuvas. Os carrapatos são responsáveis pela transmissão de inúmeras doenças, dentre elas a febre maculosa. O inseto é encontrado tanto no meio urbano como no meio rural. O principal motivo destes insetos picarem os seres humanos e os animais é a procura por alimento para sua sobrevivência e reprodução da espécie. Em seu ciclo biológico, uma fêmea é capaz de colocar até 4 mil ovos no ambiente, o que contribui para a infestação do local onde o carrapato está presente.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta ainda que o uso de inseticidas só é recomendado em locais onde há um aumento atípico do número de carrapatos e longe de sua área de ocorrência natural, como por exemplo o interior e o quintal de residências.

O Supervisor Geral do Programa de Controle Vetorial, Robson Rodrigues dos Santos falou sobre a importância da ajuda da população nesses casos. “Contamos com a ajuda da população nessa situação. Orientamos alguns moradores do bairro e pedimos que as placas não sejam retiradas e que as pessoas evitem ficar na área sinalizada. Outro fator que presenciamos no local, é o aparecimento de cavalos soltos na via, o que também ajuda na proliferação do carrapato. Solicitamos que, caso algum morador note a presença de cavalos, ligue imediatamente para o Centro de Controle de Zoonozes por meio do telefone 98871-0479 para que as medidas necessárias sejam tomadas.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.