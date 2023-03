Capina e limpeza nas ruas de Três Corações

O alto volume de chuvas tem acelerado o crescimento do mato, mas as equipes da SEMOSP estão empenhadas em desenvolver o trabalho de zeladoria da cidade.

Foto: Prefeitura de Três Corações

As equipes de capina e limpeza urbana da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP seguem com os trabalhos no município. Confira os registros dos trabalhos realizados nos bairros Feira de Gado, Morada do Sol, Santa Teresa, Vilas Boas, Praça dos Boiadeiros e na rotatória do Parque Jussara.

As demandas são grandes e o alto volume de chuvas tem acelerado o crescimento do mato, mas as equipes da SEMOSP estão empenhadas em desenvolver o trabalho de zeladoria da cidade da melhor forma possível.

Fonte: Prefeitura de Três Corações