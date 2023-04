Grupo Unis recebe a 46ª edição do Encontro Sul Mineiro de Cardiologia

Após três anos de encontros online, o evento regional mais tradicional da cardiologia mineira retoma suas atividades presenciais.

Entre os dias 30/03 e 01/04, a Cidade Universitária do Grupo Unis em Varginha, se torna a sede do 46º Encontro Sul Mineiro de Cardiologia, considerado o evento regional mais tradicional da cardiologia mineira, que espera receber mais de 200 participantes ao longo dos três dias de programação.

Com o objetivo de promover a atualização de conceitos, principalmente na área da cardiologia, o encontro vai receber um público formado por médicos cardiologistas, acadêmicos de medicina, enfermeiros, fisioterapeutas e médicos de outras áreas, como geriatria, endocrinologia, médicos do Programa da Saúde da Família da Prefeitura de Varginha, dentre outros.

O Coordenador do curso de Medicina do Unis, Prof. Dr. Gustavo Eugênio, reforça o valor deste evento não só para a classe da Cardiologia da nossa região, mas para toda a área da saúde que envolve a nossa comunidade. “Este encontro é sempre um marco para a classe médica sul mineira, pois permite não só a atualização individual dos profissionais que atuam pela nossa população, mas também uma evolução completa da nossa classe em busca de ampliar cada vez mais a qualidade dos serviços oferecidos para a nossa região”, concluiu o Prof. Gustavo.

Em sua 46ª edição, este importante e tradicional encontro para a classe médica da região marca o retorno das suas atividades presenciais, após 3 anos de eventos realizados exclusivamente em formato online, por conta da pandemia de Covid-19. Agora, os profissionais têm novamente a oportunidade de se reencontrarem e trocarem informações, conhecimentos e experiências em 3 dias repletos de atividades.

Para o Vice-Reitor do Unis, Prof. Ricardo Morais Pereira, essa é mais uma oportunidade de reforçar a atuação próxima e ativa do Unis pela saúde em todo o sul de Minas Gerais, que há anos abre as portas do meio acadêmico para receber eventos de atualização profissional para nossos médicos e trabalha por evoluir as práticas e conhecimentos na área da saúde através dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Medicina Veterinária, Psicologia, Biomedicina, Estética e assim será também com a chegada do curso de Medicina em nossa instituição.

“Ao longo de mais de 20 anos da nossa história trabalhando junto à saúde do povo sul mineiro, já formamos milhares de profissionais de excelência, que hoje trabalham em prol da nossa gente, garantindo acesso a serviços únicos de saúde para toda a nossa região, com a qualidade garantida pelo amplo trabalho de capacitação desenvolvido no Unis. Eventos como esse fazem parte da nossa identidade, buscando sempre ampliar os conhecimentos da nossa gente, para que possamos cuidar cada vez mais e melhor da nossa comunidade. Esse é o nosso objetivo com o curso de Medicina do Unis!”, concluiu o Prof. Ricardo.

O Encontro de Cardiologia está organizado em um formato de mesas temáticas com palestras voltadas para várias áreas da cardiologia, como: Cardiopatias Congênitas, Cardiologia em parceria com as demais especialidades, Arritmias, Métodos de diagnóstico e sua correlação clínica, e muito mais. O evento vai promover também um Simpósio multidisciplinar, envolvendo as áreas da Fisioterapia e da Enfermagem, além de organizar mesas de Direito e Medicina, que vão abordar temas relacionados à responsabilidade civil do médico e o direito médico.

