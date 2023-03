UFLA publica edital complementar de seleção para cursos de licenciatura a distância em Pedagogia e Letras-Português

A matrícula inicial está prevista para o 2° semestre letivo de 2023.

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) está com inscrições abertas para preenchimento de vagas remanescentes para admissão nos cursos de graduação em Pedagogia (Licenciatura) e Letras/Português (Licenciatura), na modalidade de ensino a distância. A matrícula inicial está prevista para o 2° semestre letivo de 2023.

Há 279 vagas, distribuídas por curso, cidade-polo e grupos de acesso. O curso de Licenciatura em Letras-Português será ofertado nos seguintes polos: Barroso, Bom Despacho, Formiga, Itaguara, Monte Sião, Lavras, Passos, São João Del Rei, São Sebastião do Paraíso e Varginha. Já a Licenciatura em Pedagogia estará disponível nos polos: Bambuí, Campo Belo, Itaguara.

A inscrição deverá ser feita exclusivamente pela internet, no site da Cops, de 15/3 a 3/4 de dezembro de 2022. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65. O candidato deverá estar ciente do conteúdo do edital na íntegra e registrar o “aceite às normas do Edital” antes de ter acesso ao formulário de inscrição.

O candidato poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 9 e 14/3, de acordo com a opção do candidato. Além disso, há a possibilidade de aproveitar a nota do Enem de 2015 a 2022 no momento da inscrição, de acordo com a opção do candidato, o que será avaliado conforme os pesos das disciplinas por área.

Fonte: UFLA