Grupo de Controle do Tabagismo, em Lavras

Foto: Prefeitura de Lavras.

As inscrições para o Grupo de Controle do Tabagismo estão abertas.

Para participar é só procurar o PSF mais próximo de sua casa e fazer a inscrição .

O Programa tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco no Brasil. O Grupo segue um modelo lógico com ações educativas, de comunicação e de atenção à saúde, junto com o apoio.

Fonte: Prefeitura de Lavras.