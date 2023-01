Governo de Minas ativa Comitê de Esporte, Cultura e Lazer para garantir realização de jogos do Mineirão

Grupo contará com representantes dos clubes, Estado e concessionária responsável pela gestão do estádio.

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG.

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), ativou, nesta terça-feira (24/1), o Comitê de Esporte, Cultura e Lazer previsto no contrato de concessão do Estado com a Minas Arena.



O objetivo do grupo é garantir que as datas para jogos e demais eventos no Mineirão sejam definidas com a colaboração de todos os interessados, evitando o surgimento de conflitos entre as partes.



O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira.

O comitê conta com um representante do Estado, da Minas Arena, dos clubes Atlético, Cruzeiro e América, das federações de futebol e outro da sociedade civil.



Com a medida, será estabelecida a programação de atividades previstas para os próximos 12 meses para que jogos e eventos possam ser agendados de forma harmoniosa.



“Nossa medida foi ativar as cláusulas previstas no contrato para que seja garantido a função social e esportiva da concessão”, explicou o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato.



“O objetivo desse comitê é receber a programação anual, fazer questionamentos, comentários e pedir esclarecimentos para que seja possível harmonizar eventos comerciais com a atividade desportiva”, finalizou o secretário.



Todos os membros do comitê já foram acionados via ofício e a primeira reunião deverá acontecer dentro de 15 dias.

Fonte: Agência Minas.