Secretário de Saúde realiza visita ao Hospital Santa Casa, em Poços de Caldas

Na manhã desta quarta-feira (16), o secretário de Saúde, Thiago Mariano visitou o Hospital da Santa Casa para conhecer o funcionamento do local.

O secretário de Saúde iniciou a visita pelo setor da maternidade da Santa Casa, seguido pela visita aos leitos de UTI e na sala de urgência e emergência.

Também foi apresentado ao secretário, o centro de imagem, que foi reformado no ano de 2022 e conta com os equipamentos de imagem mais modernos no mercado.

O secretário de Saúde ressaltou a boa qualidade de atendimento aos pacientes no município. “É muito bom conhecer nossos espaços de saúde, temos uma estrutura muito boa no Hospital Santa Casa, assim como temos no SUS em Poços. Como tenho dito, a intenção é procurar formas de ampliar os leitos para internação de pacientes. Ressalto que em todos os locais que tenho visitado, notei uma qualidade boa de assistência ao paciente.”

Durante a visita, Thiago conversou com pacientes e funcionários que trabalham na Santa Casa e também analisou possibilidades de ampliação e melhorias para o local.

O secretário esteve acompanhado do superintendente da Santa Casa Marcos Carvalho Dias e pela diretora do setor de Controle e Avaliação da secretaria de Saúde Elisandra Souza Pizzol.

