Homem é localizado morto na varada de residência em Estiva

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Um homem de 44 anos foi localizado morto na varanda da própria casa na noite desta segunda-feira (5), em Estiva. O corpo foi localizado pelo pai da vítima, um senhor de 80 anos.

De acordo com a Polícia Militar, quando os policiais chegaram na casa, localizada no Povoado Pântano das Rosas, o homem já estava sem os sinais vitais. Além disso, conforme a PM, havia grande quantidade de sangue no chão. Segundo vizinhos, um veículo com dois indivíduos estiveram na casa, pouco tempo antes do crime.

A perícia detectou um corte na cabeça, três perfurações, sendo uma no tórax, uma no dorso e outra no abdômen, além de uma bala próximo ao corpo.

O corpo foi levado ao IML de Pouso Alegre. A Polícia Militar segue em busca para identificar os suspeitos do crime.

*Com informações: G1 Sul de Minas