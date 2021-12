Forte chuva ocasiona grandes estragos em Três Pontas

As chuvas duraram cerca de 40 minutos, segundo moradores, e algumas residências foram atingidas pelas águas. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma família precisou ser desalojada.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

A cidade de Três Pontas sofreu grandes estragos na tarde deste domingo (12), após uma forte chuva que caiu no município. Em vários pontos foram registrados alagamentos. A Avenida Oswaldo Cruz, uma das principais vias de acesso à cidade, ficou totalmente alagada.

As chuvas duraram cerca de 40 minutos, segundo moradores, e algumas residências foram atingidas pelas águas. Uma moradora registrou o forro da casa cedendo com a intensidade da chuva. Outra mostra o carro parcialmente coberto pela enxurrada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma família precisou ser desalojada. A água da chuva entrou na casa da família e atingiu a altura de 40 centímetros. Quando os militares chegaram ao local, a água já havia abaixado. Duas pessoas precisaram deixar o local e ir dormir na casa de parentes.

Ainda de acordo com os bombeiros, duas árvores de grande porte caíram no bairro Santa Edwirges. Os militares informaram que realizaram o corte das árvores para liberar a passagem pela via.

*Com informações: G1 Sul de Minas