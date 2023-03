Novos colaboradores do SAMU passam por capacitação

Durante a capacitação foram ensinadas técnicas de extração, imobilização e avaliação de pacientes vítimas de trauma.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Ontem (21), a equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência – SAMU realizou um treinamento sobre atendimento ao paciente vítima de trauma com os novos colaboradores que ingressaram no serviço.

A capacitação foi ministrada pelos enfermeiros Amanda Merli de Oliveira e Adriano Roberto Teixeira Leite, que integram o Núcleo de Educação em Urgência do SAMU.

Durante a capacitação foram ensinadas técnicas de extração, imobilização e avaliação de pacientes vítimas de trauma. O intuito foi deixar os novos integrantes aptos para melhorar ainda mais a assistência prestado à população.

Foram capacitados o condutor socorrista Julian Luizi Campos Braz, técnica de enfermagem Keli Pereira Muniz e a enfermeira Paula Peixoto Beles.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas