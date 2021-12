Nadadores de Varginha conquistam título do Campeonato Mineiro em Belo Horizonte

Os quatro nadadores de Varginha obtiveram excelentes resultados, conquistaram oito medalhas, sendo um título de campeão mineiro e um de vice-campeão.

Nos dias 9 e 10, a equipe Petiz e Infanto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Varginha – Semel – participou do Trofeú Fernanda Ferraz, o Campeonato Mineiro Petiz/Infantil de Verão, disputado no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. Os quatro nadadores de Varginha obtiveram excelentes resultados, conquistaram oito medalhas, sendo um título de campeão mineiro e um de vice-campeão.

Competindo com as grandes equipes do estado, os nadadores varginhenses brilharam. “Nossos atletas mostraram uma grande evolução e a consequência deste empenho foram os excelentes resultados obtidos”, comentou o professor da Semel, Wagner Sartini.

Ao todo, 386 atletas de 18 equipes disputaram o Campeonato. “O mais relevante no resultado foi a melhora nos tempos, que mostra como os atletas estão se empenhando nos treinos e nas minhas orientações, a tendência normal é continuar crescendo e vários outros resultados virão” complementou. O técnico ainda destacou que “gostaria de agradecer os nossos parceiros neste evento, a Academia Point e a Artvac Embalagens que muito nos ajudaram a viabilizar esta viagem”.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha