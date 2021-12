Estação Cultura começa nesta quarta-feira em Varginha

As atividades serão realizadas na antiga Estação Ferroviária de Varginha, localizada na Praça Matheus Tavares, 121 – Centro.

Primeiro evento presencial realizado pela Fundação Cultural de Varginha desde março de 2020, o Estação Cultura começa nesta quarta-feira (15/12), a partir das 14h, e prossegue até sexta-feira (17/12). As atividades serão realizadas na antiga Estação Ferroviária de Varginha, localizada na Praça Matheus Tavares, 121 – centro. Estão previstas apresentações de musicais e de dança, além de venda de artesanato de associações de Varginha e de livros de 27 escritores da cidade e de outros municípios.

“Será um evento multicultural, que representará um retorno gradual às nossas atividades presenciais interrompidas devido à Covid-19. À véspera do Natal, buscaremos trazer a esperança de dias melhores por meio do talento dos artistas, artesãos e escritores da nossa cidade na Estação Ferroviária”, destaca Marquinho Benfica, diretor-superintendente da Fundação Cultural.

A abertura está marcada para quarta-feira, às 19h, com a presença do prefeito Vérdi Lúcio Melo, do vice-prefeito Leonardo Ciacci, do diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, de vereadores e autoridades do município. O evento terá como apresentador o jornalista e diretor da TV Princesa, Nyei Nadeia.

A Fundação Cultural, por meio de orientações e recomendações da Vigilância Sanitária, vai tomar todas as medidas de combate ao coronavírus, como a exigência do uso obrigatório de máscara, controle de público para evitar aglomeração, aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel 70%.

Confira a programação:

🎨 Artesanato

O público poderá adquirir lindas peças confeccionadas por 14 artesãs associadas à Associação dos Artesãos e Artistas Populares de Varginha (Assoart), à Associação Varginhense de Economia Criativa (AVEC) e à Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Varginha e Região (AAPIVR).

🕐 Horário: 14h às 22h

🌺 Orquídeas

O Orquidário Lumani, de Varginha, promoverá a venda de diversas espécies de orquídeas, além de cactos e suculentas.

🕐 Horário: 14h às 22h

📖 Literatura

A Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas (Apesul) será representada por cerca de 27 escritores, que farão a venda de livros, lançamentos, bate-papo sobre literatura e declamação de poesias nos intervalos das apresentações musicais.

🕐 Horário: 14h às 22h

✏️ Caricaturas

O ilustrador Ender Oliveira, autor da logo do evento e de outros projetos da Fundação Cultural, como o 5ª da Boa Música e Museu Municipal, fará caricaturas do público.

🕐 Horário: 17h às 22h

📚 Troca de livros

Você tem algum livro repetido ou já lido parado aí na estante? A Biblioteca Pública promoverá um espaço para troca dessas publicações. Para participar, o leitor deverá levar uma obra usada, mas em bom estado de conservação e poderá escolher dentre outras que estiverem disponíveis. Poderão ser trocados livros de literatura em geral, infantil ou juvenil, não didáticos e não técnicos.

🕐 Horário: 16h às 21h

🎶 Apresentações musicais e de dança

Boa parte das apresentações musicais possui a atuação de alunos e professores do Conservatório Estadual de Música de Varginha.

✳️Quarta-feira (15/12)

19h: Jeferson Bertoldo (vocal), Juliano Marangão (violão) e Maxwel Boareto (viola caipira) | Músicas Natalinas

19h30: Coral Encantarte – Igreja do Mártir São Sebastião | Músicas Natalinas

20h15: A Little Concert – Millena Castro (vocal) e Douglas Rosa (guitarra) | Pop Rock Nacional e Internacional

21h30: Hudson Lebourg (voz e violão) | Músicas Cristãs

✳️Quinta-feira (16/12)

18h30: Arte da Música – professores Marcos Bichara (saxofone) e Luciano Ferreira (violão) | MPB, Jazz e Blues

19h45: Floreio de Minas – Andréa Arriel (vocal), Letícia Alves (violão), Aline Souza (flauta) e Rachel Teixeira (cajón) | MPB, Samba, Bossa Nova e Pop Rock

21h: Grupo de Choro Cochichando CEMVA – Mayke Henrique (cavaquinho, bandolim e voz), Felipe Batiston (violão), Mayara Blanco (voz), Fernando e Élcio (cavaquinho) | Choro e Samba

✳️Sexta-feira (17/12)

18h: Jaqueline Nicolau (voz e violão) | MPB

18h40: Style Hop Dance Company | Hip Hop

19h: Marcelino Diogo Leite (violão instrumental) | MPB

19h40: Paola Mahsati | Dança árabe

20h30: Só Raiz – Adilson Ferreira (viola caipira), Roberto Bach (viola caipira), Moises Dominguete (acordeon) e Arnaldo Ferreira (viola caipira) | Sertanejo raiz instrumental

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha