Festival “Gosto da Amazônia” acontece em Poços de Caldas

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

O Festival Gosto da Amazônia está celebrando o sucesso da iniciativa do consumo do pirarucu selvagem de manejo e chega em Poços de Caldas, entre os dias 24 de março e 9 de abril, com o apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

Com sedes principais em Poços de Caldas e Atibaia, e convidados especiais de Campinas, Holambra e Jaguariúna, o evento contará com cerca de 60 casas no total, onde os principais restaurantes dessas cidades servirão um prato inédito com pirarucu, preparado com o tempero e o toque especial dos chefs.

O pirarucu selvagem é um peixe gigante da Amazônia que chega a três metros e 200 quilos, sendo o maior peixe de escamas de água doce do mundo. Com sabor suave, posta alta, carne tenra, clara e sem espinhas, o pirarucu é um ingrediente muito versátil na gastronomia, e alguns pratos servidos no festival chamam atenção pela criatividade e sabor.

Além das qualidades gastronômicas, o manejo do pirarucu selvagem, praticado no estado do Amazonas, permitiu que o peixe não fosse extinto e atualmente contribui para a conservação de mais de 11 milhões de hectares da Floresta. A marca “Gosto da Amazônia – sabor que preserva a Floresta” enaltece os principais valores defendidos e praticados pelas instituições envolvidas no projeto: preservação do meio ambiente, comércio justo, desenvolvimento econômico e social sustentável.

Em resumo, o Festival Gosto da Amazônia é uma oportunidade única de degustar pratos inéditos preparados com o pirarucu selvagem, contribuindo para a conservação da Floresta Amazônica e para a melhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas.

SERVIÇO:

Festival Gosto da Amazônia

Data: de 24 de março a 09 de abril de 2023.

Mais informações: https://gostodaamazonia.com.br/

Restaurantes de Poços de Caldas

Ziel Alma da Cerveja – Pirarucu Ziel (Posta de lombo de pirarucu com crosta de alho e creme de palmito e cogumelo paris, acompanhada de farofa cítrica)

Recanto da Tilápia – Lombo de Pirarucu à Belle Meunière (Lombo de pirarucu ao molho de alcaparras, champignon, camarões e vinho branco, acompanhado de batatas douradas e arroz branco)

Gonçalves Cervejaria Artesanal – Isca de Pirarucu (Iscas tenras, saborosas e sequinhas do lombo do pirarucu, empanadas na farinha panko, trazem o gosto da Amazônia para a culinária local. Acompanha farofa de banana-da-terra e molho especial feito com malte da cerveja da casa)

Restaurante e Pesqueiro Lambari – Pirarucu à mineira (Lombo de pirarucu com crosta de bacon e farinha panko, acompanhado de batata ao murro com alecrim e tomate holandês – Serve 2 pessoas)

Becco Gastronomia – Sabores do Brasil (Pirarucu grelhado na manteiga de garrafa acompanhado de mousseline de ervilha e hortelã, vinagrete de caju e picles de cebola roxa com canela)

Scavo Wine – Pirarucu na brasa ao tucupi (Barriga de pirarucu na brasa, acompanhada de cuscuz de farinha d’água, chips de banana-da-terra rúcula ao molho cítrico, finalizada com redução de tucupi)

Pizza na Roça – Moqueca de Pirarucu com camarão e banana-da-terra (Lombo de pirarucu ao molho de tomates, pimentões, cebola e especiarias, levemente apimentado, com camarões rosa e banana-da-terra, acompanhado de arroz branco)

Casa Minerva – Isca de Pirarucu (Isca de barriga de pirarucu empanada na farinha panko acompanhada de batata chips) e Pirarucu com texturas de couve-flor (Lombo de pirarucu na Brasa, com molho de peixe, mousseline de couve-flor, couve-flor grelhada, couve-flor empanada, picles de rabanete e farofa de alho)

Capitão PUB – Pirarucu Canto da Sereia (Medalhões de pirarucu recheados com catupiry temperado, crocante de quinoa e flor de sal, com molho de açaí)

Pesto Cozinha Bar – Pirarucu defumado (Lombo de pirarucu cozido no sous-vide, servido com mil folhas de banana-da-terra, creme de moqueca, farofa de castanhas, espuma de açaí e defumado com casca de laranjeiras)

Pega Leve – Pirarucu (Posta de pirarucu grelhada no azeite com molho de açaí, castanhas e passas, acompanhada de purê de batata)

Ollivia Gastronomia – Entrada: Casquinha de siri com bobó de Pirarucu (Carne de siri temperada com pimentões e cebola, servida com bobó de pirarucu gratinado com farinha de brioche e parmesão); Entrada: Pãozinho de queijo com bobó de Pirarucu (Pãozinho de queijo com bobó de pirarucu) e Involtini de Pirarucu (Involtini de pirarucu recheado de cogumelo e aspargos frescos, servido com purê de batata roxa, farofa de Uarini com banana-da-terra e molho de limão)

Bar Lei Seca – Pirarucu na Tábua (Pirarucu grelhado com molho de manteiga e ervas finas, acompanhado de arroz à grega, vinagrete, farofa, banana frita, pão de alho e salada – serve 3 pessoas)

O Armazém da Vila – Barriga de Pirarucu com Missô e Bottarga (Barriga de pirarucu grelhada, em cama de pepinos frescos banhados em missô com gengibre, finalizados com Tobiko (ovas de peixe-voador) e Bottarga)

Chico Biella – Espetinho de Pirarucu (Barriga de pirarucu grelhada com pimentão e cebola. Acompanha farofa de alcaparras)

Bigodera – Isca de Pirarucu (Isca de pirarucu com maionese de limão siciliano)

Merlot Wines Experience – Moqueca de Pirarucu (Moqueca de pirarucu com camarões, acompanhada de arroz de açafrão e delicioso pirão)

Café Concerto – Pirarucu selado (Pirarucu selado, purê de banana-da-terra, farofa de castanha de caju, molho de pimenta com leite de coco e azeite cítrico)

Bardo Dé – Vem Pirá Nú Dé Uai (500 gramas de pirarucu selvagem em posta com alho frito. Acompanha arroz à grega, vinagrete de camarão e farofa da casa – serve 2/3 pessoas)

Touro Grill – Isca de Pirarucu (Isca de pirarucu empanado, acompanhada de molho tártaro); Pirarucu da Casa (Pirarucu ao molho de moqueca, com camarão e castanha. Acompanha arroz) e Pirarucu Touro Grill (Posta de pirarucu cozida à vapor e grelhada na manteiga, acompanhada de purê de banana-da-terra e farofa à Califórnia)

Lion BBQ – Lion Pirarucu (Pirarucu empanado na farinha panko, maionese de avocado, queijo mineiro, amêndoas e bacon de banana-da-terra no pão artesanal selado na manteiga)

Casa Caipira Restaurante – Bacalhau de Pirarucu (Deliciosas postas de pirarucu selvagem da Amazônia com pimentões, batatas, cebolas e azeitonas, acompanhada de farofa de caju com amêndoas e arroz branco)