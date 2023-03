Varginha: Educação Empreendedora com Robótica Educacional

A presença de Débora Garofalo na cidade de Varginha demonstra a intencionalidade das entidades envolvidas, na efetivação de uma educação empreendedora.

Foto: Prefeitura de Varginha

O evento marcado para o dia 25 de março, contará com a presença da Professora Ma. Débora Garofalo, especialista no assunto, autora do Livro “Robótica com Sucata” e vencedora de prêmios internacionais.

Serão dois momentos distintos. No período da manhã, uma palestra no Theatro Capitólio, onde a professora falará sobre o tema: Educação 5.0 – Caminhos para ressignificar a Educação, voltada para profissionais da educação da Rede Municipal de Varginha e gestores educacionais de municípios vizinhos. E no período da tarde, a Oficina de Robótica com Sucata acontecerá na Cidade Universitária/ UNIS, momento maker, no qual os participantes poderão fazer na prática, atividades de robótica.

Para a Secretária de Educação, Juliana de Paula Mendonça, “Estamos vivendo tempos em que a tecnologia avança cada vez mais, e capacitar os educadores para a inserção da robótica na educação, além de trazer novas possibilidades de ensino-aprendizagem, contribui para desenvolver habilidades e competências exigidas para estes tempos”. Vânia Flores, coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação e organizadora do evento, diz que “Varginha segue avançando, criando estratégias para colocar em prática, o que já está posto na legislação, com a homologação, em 2022, do complemento à BNCC – Computação na Educação Básica”.

A presença de Débora Garofalo na cidade de Varginha demonstra a intencionalidade das entidades envolvidas, na efetivação de uma educação empreendedora, que empenha-se em continuar evoluindo para elevar a educação municipal e regional à patamares cada vez mais grandiosos, empreendendo-se na meta de ser referência em educação.

Mais informações na página do evento: bit.ly/roboticaeducacional_varginha

Fonte: Prefeitura de Varginha