Secult recebe visita dos alunos do Colégio Pelicano

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Secretaria Municipal de Cultura recebeu, na última semana, a visita dos alunos do 2º Ano do Ensino Médio do Colégio Pelicano. Eles cursam o Itinerário Formativo de Humanas, sob orientação da Profª Drª Aline Magalhães, e estão trabalhando em um projeto que visa valorizar e dar visibilidade à identidade cultural periférica de Poços de Caldas.

Eles foram recebidos pela diretora de Políticas Culturais, Marianna Gonçalves de Carvalho, pela coordenadora de Bibliotecas Públicas, Raissa de Melo e pela assessora de Fomento e Incentivo à Cultura, Lavínia du Valle. Os estudantes estão pesquisando quais são as manifestações culturais da periferia do município e os incentivos que a Prefeitura oferta, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, ao desenvolvimento de atividades culturais fora do centro da cidade, nos bairros mais distantes fisicamente.

A Secult acaba de lançar uma série de sete editais voltados para a execução de ações diversas, especialmente o Edital de Patrocínio a projetos culturais, pautado na descentralização do acesso à arte e à cultura. “Sem dúvida, foi uma oportunidade rica de troca de experiências com os estudantes, podendo auxiliar na sua formação integral enquanto cidadãos”, destaca a diretora de Políticas Culturais, Marianna Gonçalves.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas