Faculdade Unis São Lourenço inaugura novo andar e Clínica de Psicologia

Foto: Grupo Educacional Unis

No dia 17 de março, aconteceram duas importantes inaugurações na Faculdade Unis São Lourenço: a inauguração da Clínica de Psicologia da Faculdade, juntamente com o terceiro andar do edifício.

A cerimônia contou com a presença da Polícia Militar, além de autoridades como a Secretária de Educação Mariane Papine, a vereadora de São Lourenço Daniela Bacha, o Vice-Prefeito de Carmo de Minas Antonio Martins, entre outros empresários parceiros, além de professores e alunos da Faculdade.

Com essas importantes inaugurações, o Unis São Lourenço passa a contar com uma estrutura mais ampla, que inclui espaços para laboratórios e mais salas de aula para os cursos da Faculdade.

Fonte: Grupo Educacional Unis