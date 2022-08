SAAE faz sondagem do antigo aterro para elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada, em São Lourenço

Sondagem tem como objetivo destacar as características do terreno.

Foto: Divulgação Prefeitura de São Lourenço

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Lourenço realizou a sondagem do terreno onde funcionou, por 23 anos, o aterro de São Lourenço. A sondagem é mais uma etapa dos estudos que permitirá a produção do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

A sondagem tem como objetivo destacar as características do terreno, a exemplo da espessura das camadas que o compõe, resistência e a provável localização do lençol freático, caso exista.

De acordo com a assessora de Meio Ambiente do SAAE, Karine Lima, a sondagem informará detalhes do terreno para a elaboração do PRAD. “Esta analise se assemelha a radiografia em casos médicos. A sondagem também permite a coleta de amostras de solo que serão analisadas em laboratório”, explicou a técnica.

O PRAD está sendo realizado por meio de uma parceria do SAAE com o Consórcio Regional de Saneamento Básico (Consane), onde o consórcio, com a ajuda do SAAE, vai elaborar o plano de acordo com as diretrizes da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) de Minas Gerais e a legislação ambiental vigente.

O trabalho de recuperação da área é desenvolvido ao longo dos anos e passa por diversas etapas. Mais duas etapas do estudo já foram realizadas. A primeira foi a coleta de espécie nativas para recomposição da mata no entorno da área degradada. A segunda etapa foi o levantamento topográfico da área que vai avaliar o maciço de lixo e a possível localização dos poços de monitoramento.

Fonte: Prefeitura de São Lourenço