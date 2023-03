Primeira reunião do Conselho de Assessoria Social Especializado reúne representantes de entidades socioassistenciais de Varginha.

Foto: Grupo Educacional Unis

Na última segunda-feira (20/03) a Chancelaria do Unis e o setor de Responsabilidade Social da instituição realizaram a primeira reunião do Conselho de Assessoria Social Especializado (CASE), com representantes de entidades socioassistenciais de Varginha.

Neste primeiro encontro oficial do Conselho, os presentes foram apresentados a questões ligadas à elaboração de projetos sociais e sua importância para que as entidades busquem captar recursos, em uma fala conduzida pela Assistente Social do Unis, Beatriz Rezende Rocha.

“A criação desse Conselho é um importante passo para o Unis, que reafirma mais uma vez seu papel como Instituição Socialmente Responsável, empoderando gente, transformando realidades e compartilhando conhecimento científico”, concluiu Beatriz.

Além da presença dos representantes das entidades socioassistenciais de Varginha, a primeira reunião do CASE contou também com a presença do Chanceler do Unis, Prof. Stefano Barra Gazzola e do Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social José Manoel Magalhães Ferreira.

Sobre o CASE

O Conselho de Assessoria Social Especializado (CASE) busca aproximar a universidade da realidade social vivenciada pelas entidades, prestando assessoria, quando possível, com a finalidade de implantação de projetos, captação de recursos, soluções de problemas e conexões com os demais conselhos do Unis.

Em uma dinâmica já trabalhada pelo Unis através do Conselho Empresarial do Sul de Minas, do Conselho de Educação Básica do Sul de Minas e do Conselho Jurídico, o CASE vai trabalhar com reuniões periódicas envolvendo a presença de representantes das entidades.

Fonte: Grupo Educacional Unis