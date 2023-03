Polícia Civil prende dupla envolvida em tentativa latrocínio em Pouso Alegre

Os investigados agrediram o comerciante e realizaram disparos que não atingiu a vítima, levando em seguida o dinheiro dela.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Siege, que terminou com a prisão de dois suspeitos de tentativa de latrocínio, nesta terça-feira (21/3), em Pouso Alegre, no Sul do estado.

Os dois mandados de prisão temporária foram expedidos após a rápida investigação da equipe de Crimes Contra o Patrimônio, que identificou os dois homens, de 21 e 23 anos, suspeitos de cometerem o crime no último dia 2 de março, no bairro Foch. Na ocasião, os investigados agrediram o comerciante e realizaram disparos que não atingiu a vítima, levando em seguida o dinheiro dela.

Na manhã de hoje, com a primeira fase da operação, a equipe de policiais da Delegacia Regional em Pouso Alegre localizou e efetuou a prisão dos suspeitos, que foram ouvidos e encaminhados para o sistema prisional.

Com o inquérito policial finalizado, a autoridade policial irá representar pela prisão preventiva da dupla.

As investigações prosseguem.

Fonte: PCMG