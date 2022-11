Espetáculo e oficinas para público autista serão realizados no fim de semana

Ideia partiu da artista e produtora cultural Luciana Rossi, que possui alunos autistas em cursos de circo e teatro.

Foto: CSul.

O projeto “Arte ao Autista” traz duas iniciativas importantes neste fim de semana. A intenção é proporcionar novas experiências para este público, que atualmente possui acesso restrito à arte. Na manhã de sábado (26) serão realizadas oficinas de teatro, música e circo; na manhã de domingo (27) acontecem quatro sessões do espetáculo sensorial “Eu sinto assim”. Ambos vão ocorrer na Circademia Vertical (Rua Pará, 230, Centro).

A ideia partiu da artista e produtora cultural Luciana Rossi, que possui alunos autistas em cursos de circo e teatro. “Este projeto surgiu a partir dos relatos de mães de alunos meus sobre a falta de atividades direcionadas para pessoas autistas. Os espetáculos tradicionais podem ter som alto, espaço limitado ou algo mais que incomoda. Por isso, os pais acabam não levando”, explica Luciana.

A concepção do projeto tem a ajuda do Instituto A, que atua no apoio a autistas e suas famílias. A idealizadora, fundadora e coordenadora da instituição, Camila Nogueira, confirma que esta iniciativa colabora para democratizar o acesso à arte: “A maioria nunca foi ao teatro, nunca assistiu a um espetáculo. É tudo muito restrito, a sociedade ainda não é inclusiva. Lutamos por isso, mas ainda não é”, diz.

Eu sinto assim

O espetáculo “Eu sinto assim” reúne múltiplas linguagens artísticas, como teatro, música e artes visuais, para criar um ambiente sensorial. Com inspiração nos quatro elementos da natureza (água, terra, ar e fogo), a equipe criou um circuito que entrega diversas experiências.

As monitoras, presentes durante todo o trajeto, convidam o público autista a passar por diferentes espaços. Em cada ambiente, um elemento se destaca. Assim, os participantes sentem aromas, tocam a terra e ouvem a música ao vivo, entre outras propostas.

As sessões têm duração de 20 minutos, com entrada gratuita. O público das oficinas e do espetáculo é definido a partir das famílias atendidas pelo Instituto A.

Realização e ficha técnica

O projeto “Arte ao Autista” foi contemplado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura e tem patrocínio da Pollo Engenharia, Acqua Residencial e Paço das Águas Office Tower. Mais informações podem ser obtidas com Luciana Rossi (35 99104-0024) ou Camila Nogueira (35 98866-6119).

Músicos: Marcos Bombardelli, Julia Montezano, Gui Guerriero

Atrizes: Lívia D’Angelo e Luciana Rossi

Assistente de produção e diretora de arte: Aria Nery

Assistente geral: Camila Nogueira

Produção: Alomorfia Produções

Direção musical: Marcos Bombardelli

Arte gráfica, fotos e vídeos: Juliano Borges

Criação de luz, técnico de som e luz: Guilherme Teixeira

Assessoria de imprensa: João Araújo

Figurinos: Atelier Fina Estampa.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.