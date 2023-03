UNIFAL-MG reúne universitários ingressantes e veteranos para volta às aulas nesta quinta-feira (23/3)

Conheça as novidades que marcam o início do primeiro semestre letivo do ano.

Foto: UNIFAL

A UNIFAL-MG inicia, nesta quinta-feira (23/3), o ano letivo de 2023. Mais de 5 mil veteranos retornam aos cursos de graduação nos campi de Alfenas, Poços de Caldas e Varginha, dando as boas-vindas aos ingressantes do SiSU, que somam 832 alunos já matriculados até o momento. As chamadas permanecem em andamento, conforme o Cronograma publicado pela Diretoria de Processos Seletivos (Dips).

O clima entre os ingressantes é de expectativa para o início dos cursos, como relatam os universitários Isabella de Pietro Ruggiero (Medicina) e João Pedro de Souza Moraes Mota (Biotecnologia). “Como foram quatro anos para passar, tenho as melhores expectativas possíveis. Quero conhecer todos, calouros e veteranos, quero participar de ligas e aproveitar todo o aprendizado que a UNIFAL-MG proporciona”, disse a universitária. Ela se mudou de Campinas para Alfenas.

Próximo a ela, João Pedro de Souza Moraes Motta, que veio de São Carlos, relatou como conheceu a UNIFAL-MG. “A minha escolha partiu da área de biológicas, com a qual eu sempre me identifiquei. Assim, me interessei por Biotecnologia. Conheci a UNIFAL-MG através do SiSU, quando fui escolher a universidade que tinha o meu curso. Gostei do campus e estou animado para conhecer as disciplinas, em especial Biologia Molecular”, comentou o discente.

Com o objetivo de compartilhar as principais informações para o início do semestre com Isabella Ruggiero, João Pedro e todos os ingressantes, a Diretoria de Comunicação Social da UNIFAL-MG apresenta novidades, ações e links úteis aos universitários:

Semestre chega com novidades

Os estudantes terão mais facilidade no transporte até a Unidade Educacional Santa Clara, com a disponibilização de micro-ônibus ou van que sairá da Sede, no prédio da Nutrição, passando pelo prédio A (Museu), com destino à Clínica de Fisioterapia, de segunda a sexta, no horário noturno. O embarque na Sede está previsto para as 18h20, ao passo que a saída da Unidade Educacional Santa Clara será às 22h50. O início da circulação do transporte será nesta quinta-feira (23/3).

Outra novidade está no campo da sustentabilidade. Todos os ingressantes de graduação e pós-graduação receberão canecas para uso no Restaurante Universitário e nos espaços institucionais. O objetivo da campanha, proposta pela Gerência de Meio Ambiente e Sustentabilidade, junto à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (Prace), é incentivar toda a comunidade acadêmica e administrativa para a adoção de garrafa ou caneca individual, para uso diário, evitando o consumo de copos descartáveis.

Acolhida aos Calouros e Calouras

Para receber os ingressantes, a Prace divulgou uma programação especial nos campi em Alfenas, Poços de Caldas e Varginha. As atividades contam com as boas-vindas da Reitoria, evento cultural, apresentações musicais, rodas de conversa, pilates e dança, dinâmicas, mesas-redondas, stands de grupos de Extensão e Ligas Acadêmicas. Haverá, também, a Aula Magna.

Fonte: UNIFAL