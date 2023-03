Conselho Empresarial do Sul de Minas realiza o primeiro encontro de 2023

O encontro do Conselho Empresarial acontece no dia 24/03, a partir das 12h, na Cidade Universitária do Grupo Unis, em Varginha (MG).

Foto: Grupo Educacional Unis

No dia 24 de março, o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL) vai realizar o primeiro encontro de 2023, na 48ª reunião oficial do Grupo.

O Conselho é composto por empresários e líderes regionais com o objetivo de trocarem experiências, realizarem networking, e juntos, buscarem soluções e inovações para o desenvolvimento da região. A cada encontro, o grupo conta com uma palestra ministrada por um profissional de renome na área em que atua, buscando propor linhas de discussão relevantes para as pautas de desenvolvimento do CESUL.

No primeiro encontro do ano, o Grupo receberá o palestrante Don Louro, falando sobre “O impacto da inteligência artificial nos negócios”.

Don Louro é fundador e CEO da Lauris Co. Intelligence, uma Boutique de Inteligência Consultiva e Estratégica, que desenvolve sistemas cognitivos artificiais e automação humana, tendo implantado laboratórios científicos para indústrias e universidades em mais de cinquenta países.

Empreendedor e Consultor Especialista de Implantação do Hub de Inovação e Tecnologia dos centros de tecnologia do Ecossistema de Saúde da Universidade Federal Fluminense, Don Louro é mentor científico de inteligência artificial da Eretz/Bio do Hospital Israelita Albert Einstein; Presidente da International Society on Intelligence, Games and Simulation; Consultor Executivo e Coordenador Nacional de Inovação e Transferência de Tecnologias da Associação Brasileira de Equipamentos Diagnósticos; Professor da Pós-Graduação da Escola de Medicina do Hospital Sírio Libanês; e Pesquisador Associado do GAESI/POLI/USP em Automação e Sistemas Críticos.

O CESUL conta com o apoio dos patrocinadores Sicoob Credivar, Via Café Garden Shopping e Unimed Varginha no planejamento e execução das suas atividades.

Fonte: Grupo Educacional Unis