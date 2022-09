Eleito em votação popular, Queijo de Alagoa é campeão em festival mineiro

Desde 2018, o Bela Vista Premium já faturou 15 prêmios, 11 no Brasil e quatro na França.

A Fazenda Bela Vista, em Alagoa, no Sul de Minas Gerais, está comemorando mais uma conquista para seus queijos. Uma votação popular tornou campeão do Festival do Queijo Artesanal de Minas 2022, o Fazenda Bela Vista Premium, um queijo de leite cru, com massa semicozida e maturado por dois meses.

O evento foi organizado pelo Sistema Faemg e pelo Sebrae Minas e se encerrou no último domingo (25), no Parque da Gameleira. Vale destacar que este foi o 15° prêmio a Fazenda Bela Vista, em Alagoa/MG, conquistou desde 2018; são 11 prêmios no Brasil e quatro na França.

Importante destacar ainda que o queijo já foi eleito o melhor do Brasil, em 2019, e o melhor do mundo, na França, por Júri Técnico.

“Essa história começou com meu avô, que tirava somente leite. Quando ele pegou a fazenda para cuidar, as contas não estavam fechando vendendo leite, ele começou a produzir queijo. Produziu por muito tempo, mas nunca agregou valor, nunca pôs uma embalagem, um nome. Foi só em 2017 que bolamos uma marca, começamos a participar de concursos e fomos ganhando, até chegar aqui. E estamos tentando melhorar mais a cada dia”, disse o produtor Renato de Sousa logo após receber mais um título.

Ao todo, 25 vacas em fase de lactação fornecem a matéria-prima para o queijo campeão, na fazenda da família, em Alagoa. O queijo tem um sabor próximo do parmesão, mas menos picante, mais suave, além de uma massa cremosa.

Thaylane Guedes, esposa de Renato, é quem cuida da parte comercial do negócio da família. Ela conta que atualmente são 900 quilos fabricados do queijo por mês e que a procura é ainda maior que a demanda. Ela ainda cita que não há, por hora, planos para ampliar a produção.

“Ele é maturado naturalmente na fazenda, num local alto e frio, a 1.500 metros de altitude, e com o amor de toda uma família. Com os prêmios, a gente agrega valor ao nosso produto, o que nos permite trabalhar um pouquinho menos”, brinca Thaylane.

A produtora ainda cita que a produção é feita totalmente pela família, desde a criação do gado, ordenha, maturação, embalagem e entrega.

“Cinco horas da manhã começa a primeira ordenha, após a ordenha, vamos fazer o queijo e depois vem os trabalhos de cada um, e às 14h tem ordenha novamente o leite da tarde fica no resfriador para juntar com o leite do outro dia para fazermos o queijo novamente. Esse trabalho é todos os dias, faça sol, ou faça chuva, inverno ou verão, de domingo a domingo sem descansar um dia. Por isso, nossa maior bandeira é a valorização do produtor e produto rural”, disse.

Ranking

O Queijo Minas Artesanal (QMA), produzido na Queijaria Soberana, de Leandro Pereira, na região de Diamantina, ficou em segundo lugar. Ele conta com maturação de 45 dias.

Já no terceiro lugar, houve um empate entre o Queijo Jacuba, produzido por Maria Teresa Buari no município de Coronel Xavier Chaves, da região de Campo das Vertentes, e o queijo do produtor Eudes Braga, de Carmo do Caranaíba, na região do Cerrado.

Para o presidente do Sistema Faemg, Antônio de Salvo, o pedido de reconhecimento ao modo de fazer do queijo celebra o trabalho dos mineiros.

“A importância para os produtores rurais é forte, mas, mais do que isso, o Brasil é um país que se orgulha pouco da cultura que tem. E esse ‘modo de fazer’, que é uma tradição do nosso queijo artesanal mineiro, pode e deve ser aceito como Patrimônio”, informou.