Setembro Amarelo: colaboradores do Unis participam de palestras e oficinas sobre a importância do autocuidado

Colaboradores do Unis receberam a Psicóloga Clínica e Organizacional Sarah Fernandes para uma palestra sobre: “Setembro amarelo e a importância do autocuidado”.

Foto: Grupo Unis

O Grupo Unis está buscando a cada dia mais contribuir para o bem-estar e a saúde mental de todos os seus colaboradores, adotando práticas mais inclusivas e promovendo momentos de reflexão e atividades voltadas a fortalecer a diversidade dentro da instituição.

Anualmente, no mês de setembro, vemos acontecer uma mobilização internacional para a maior campanha anti estigma do mundo, o Setembro Amarelo, adotado com força no Brasil desde 2015, dedicado à prevenção do suicídio e à conscientização pública em torno deste problema mundial.

Em meio às atividades do Setembro Amarelo, na última terça-feira (27/09), os colaboradores do Unis receberam a Psicóloga Clínica e Organizacional Sarah Fernandes para uma palestra sobre: “Setembro amarelo e a importância do autocuidado”, promovida pelos departamentos de Diversidade e Recursos Humanos.

Realizada na Vila Sapiens da Cidade Universitária, a palestra trouxe boas reflexões e conhecimentos para os colaboradores presentes sobre a importância do autocuidado para a melhoria da nossa qualidade de vida diária. Durante a sua fala, Sarah apresentou tipos de autocuidado, que passam por questões como a saúde do corpo, da mente, relacionamentos interpessoais, vida profissional, bem-estar emocional, vida financeira, autocuidado espiritual e intelectual.

Ao longo da palestra, a psicóloga apresentou também os sete pilares básicos do autocuidado que a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu, com o objetivo de conscientizar e engajar a população nessa causa, reconhecendo a prática de autocuidado como um direito. Com essa iniciativa, a OMS prevê uma mudança de hábitos que visam uma atitude ativa e responsável em relação à própria saúde, através dos seguintes pilares:

Foto: Divulgação Sarah Fernandes

Informe-se sobre saúde;

Conheça a si mesmo;

Pratique exercícios físicos;

Mantenha uma alimentação saudável;

Abandone os maus hábitos;

Tenha bons hábitos de higiene;

Utilize corretamente os Medicamentos Isentos de Prescrição.

Durante a palestra, os colaboradores compartilharam suas visões em torno das práticas de autocuidado, destacando a importância de trazer esse tema para a reflexão de todos, tanto no ambiente profissional quanto pessoal de cada colaborador do Unis.

Em um segundo momento, a equipe de Extensão do Unis promoveu também oficinas de Estética, Enfermagem e Nutrição, ligadas à promoção do autocuidado através das práticas de saúde.

Fonte: Grupo Unis