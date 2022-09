Coreto recebe o show “Viola & Acordeon – Sons do Brasil” nesta sexta, em Poços de Caldas

Projeto é viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas e tem como empresa incentivadora o hotel Ibis Poços de Caldas.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Os músicos Anderson Martins e Milton Leite se apresentam nesta sexta-feira (30), às 20h30, no tradicional espaço musical de Poços de Caldas, o Coreto da Praça Pedro Sanches, trazendo o show Viola e Acordeon – Sons do Brasil.

Passeando pela sonoridade da música brasileira, os músicos propagam a cultura popular e a diversidade cultural do país, trazendo um repertório com músicas regionais referente ao estilo raiz mesclado com outros gêneros como samba, pop rock e MPB, além de canções autorais, buscando promover a autenticidade e força da viola e do acordeom.

“Queremos popularizar ainda mais a música regional disseminando a sonoridade peculiar e característica da Viola e do Acordeon, que juntos produzem uma fusão perfeita. Para isso, pensamos em um repertório moderno, que atrai os mais diferentes públicos, sem deixar de homenagear a tradição popular da música raiz, da viola caipira e de artistas da cultura regional brasileira, de modo que ampliamos e formamos novos ouvintes para a música brasileira ao mesmo tempo em que valorizamos a nossa identidade musical”, destaca o músico Anderson Martins.

O projeto é viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas e tem como empresa incentivadora o hotel Ibis Poços de Caldas, além do apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Turismo. A produção é da Carvalho Agência Cultural.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.