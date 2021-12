Pouso Alegre registra queda no Índice da Cesta Básica em dezembro

Neste mês de dezembro, comparado com novembro, a diminuição no valor da cesta foi de -3,28%.

Pelo segundo mês consecutivo, o Índice da Cesta Básica de Pouso Alegre (ICB – Faculdade Unis Pouso Alegre) apresentou queda. Neste mês de dezembro, comparado com novembro, a diminuição no valor da cesta foi de -3,28%. Desde o início da pesquisa em março deste ano o índice acumula alta de 10,24%. As quedas ocorridas nos preços da batata, tomate, leite integral e arroz, juntamente com a estabilidade nos preços do feijão, óleo de soja e carne bovina foram fatores importantes para a diminuição do índice.

A pesquisa tem por objetivo averiguar os preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, tendo como base a metodologia utilizada nacionalmente pelo DIEESE. Através desta sondagem foi possível verificar que o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Pouso Alegre neste mês de dezembro é de R$556,97, correspondendo a 54,74% do salário mínimo líquido. Dessa forma, o trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa dedicar 111 horas e 24 minutos por mês para adquirir essa cesta.

Entre os meses de novembro e dezembro, dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Pouso Alegre, oito tiveram alta dos preços médios: banana, café em pó, açúcar refinado, farinha de trigo, pão francês, feijão carioquinha, óleo de soja e manteiga. Cinco produtos apresentaram queda em seus preços médios: batata, tomate, leite integral, arroz e carne bovina.

Conforme salientamos no início deste relatório, a queda nos preços da batata, tomate, leite integral e arroz, juntamente com a estabilização nos valores da carne bovina, feijão e óleo de soja, permite entender a diminuição no valor da cesta básica em Pouso Alegre neste mês. Tais fatores ajudaram a compensar as altas ocorridas na banana, café em pó e açúcar refinado. Porém, é importante destacar que o valor da cesta básica ainda continua bem alto e acima da metade do salário mínimo líquido, fato que impacta principalmente as famílias de baixa renda. O aquecimento na demanda que era esperado para este último trimestre de 2021 não ocorreu tão fortemente, o que também ajuda a explicar essa queda no índice. É importante que os consumidores continuem atentos aos preços e às possibilidades de substituição de produtos e marcas a fim de diminuir o impacto no orçamento doméstico.

Fonte: Ascom Grupo Unis/Foto: Blog do Madeira