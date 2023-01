CEO realiza quase 4 mil agendamentos de consultas odontológicas nos últimos seis meses

Coordenadora de Saúde Bucal, Cristiane Costa Silva destaca mais uma vez o impacto das faltas no andamento dos atendimentos.

O Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, realizou entre os meses de julho e dezembro de 2022, o total de 3.934 agendamentos de consultas.

No 3º bimestre de 2022, foram 2.237 agendamentos realizados e 516 pessoas que estavam com consultas agendadas, não compareceram.

Já no 4º bimestre, foram 1.697 agendamentos realizados. Destes, 419 pacientes não compareceram a consulta.

A Coordenadora de Saúde Bucal, Cristiane Costa Silva destaca mais uma vez o impacto das faltas no andamento dos atendimentos. “Acho importante chamarmos a atenção de que as faltas impactam na demora dos atendimentos, estamos trabalhando para regularizar e reduzir o tempo de espera. Então, quando alguém não puder comparecer a consulta, solicitamos que seja avisado com antecedência, para que outras pessoas que estejam aguardando possam ser atendidas.”

A especialidade com maior número de atendimentos foi a assistência aos pacientes especiais, que acontecem tanto no consultório do CEO, quanto no domicílio do paciente.

Atendimento Odontológico em Poços

O município possui atendimento odontológico de Atenção Básica, especializada e hospitalar. Também oferece atendimento noturno na Fungotac, das 18h às 22h, mediante agendamento na Policlínica.

Confira as unidades de saúde que oferecem atendimento odontológico de Atenção Básica:

Jd. Country club

Pq. Esperança 1

Pq. Esperança 2

Jd. Kennedy 1

Jd. Kennedy 2

Regional Sul (3 consultórios)

Regional Leste (3 consultórios)

Fazenda Boa vista

Fazenda Córrego Dantas

São José

Quisisana

Sta. Augusta

Sta. Rosália

Pq. Pinheiros

DST

Policlínica

Itamaraty

UBS Centro

Fungotac

Gotinha de Leite

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.