Jogos Solidários 2022 arrecadam mais de R$ 56 mil, em Poços de Caldas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Os Jogos Solidários 2022 chegaram ao fim. Foram 52 dias de evento, envolvendo mais de 1.800 participantes diretos e 22 instituições. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social, ACIA – Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, Unimed, Associação Atlética Caldense e Lorenzetti.

Este ano, foram arrecadados, por meio da inscrição de atletas, com apoio de empresas, um total de R$ 56.550,00 durante a competição. Com a participação de 22 entidades assistenciais, cada uma receberá a quantia de R$ 2.570,45 por projeto inscrito. Nos quatro anos de realização dos Jogos, foram arrecadados um total de R$ 229.000,00.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Os recursos arrecadados foram anunciados na manhã desta terça-feira, 20, na sede da ACIA, durante evento de prestação de contas dos Jogos Solidários, que contou com a participação do vice-prefeito Júlio César de Freitas, do presidente da ACIA, Giovane Granatto, representando o Legislativo, o vereador, Wellington Guimarães, dos secretários de Esportes, Fernando Santos e de Promoção Social, Carlos Almeida, além de representantes das entidades assistenciais e empresas apoiadoras dos jogos.

O presidente da Acia, representando as empresas parceiras, comenta que faz a diferença apoiar causas sociais e de cidadania com práticas esportivas. Mais uma vez parabenizou o evento e já cheios de novas ideias para o próximo ano.

Em 2022, o evento foi especial e integrou as festividades dos 150 anos de Poços de Caldas. Mais de 1.800 pessoas representaram as entidades socioassistenciais do município nas modalidades: corrida, BMX, natação, vôlei de areia, tênis de campo, basquete, canoagem, futebol society, futsal, peteca, squash, handebol, beach tênis, ultramaratona ligeirinho, corrida cross, hipismo, futsal feminino, apresentação ginástica rítmica, motos (esquadrão), xadrez, futvôlei, trilhão solidário, dança, cricket, capoeira, speed, basquete 3×3, judô, vôlei de quadra, tênis de mesa e XCO.

Para o secretário de Esportes, Fernando Santos, é muito gratificante chegar ao final das competições e dividir os resultados do que foi feito com muito amor e dedicação. “Obrigado a todos e que Deus possa abençoar para podermos estar juntos ano que vem”, finalizou o secretário, ressaltando o trabalho de toda equipe da secretaria de Esportes.

O vereador, Wellington Guimarães, também agradeceu a presença de todos e reforçou que como percursor do projeto faz questão de acompanhar de perto e o legislativo impulsiona a causa, agregando cada vez mais a sociedade nos eventos esportivos da cidade.

Além do rateio de todo dinheiro arrecadado com as inscrições e recursos de apoiadores, teve a premiação das três primeiras instituições que apresentaram o maior número de inscritos. A primeira colocação ficou com a AADV, que levou um notebook. A segunda colocação ficou com SOS, que escolheu a TV, e a terceira colocada, a Associação Criança Feliz, ficou com um smartphone.

O secretário de Promoção Social, Carlos Almeida, ressalta que mais um ano teve recordes de participação. “A união faz toda a diferença, agradecemos a parceria com as instituições e para nós é um orgulho muito grande integrar esse time e fazer a diferença na vida das pessoas”, que também enalteceu o trabalho de toda a secretária de Promoção Social, e as empresas parceiras.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Robson Alvarenga, professor de Educação Física da AADV que levou a primeira colocação, destaca que a instituição fica feliz em participar e apoiar a causa que além de reunir as pessoas, ajuda nas causas sociais e na saúde dos participantes, além do prêmio que ajuda ainda mais no desenvolvimento da instituição.

Em seu discurso, o vice-prefeito, Júlio César Freitas, também destacou a união de todos e reforça como o esporte faz a diferença na vida das pessoas. “Eu vim e sou do esporte, a minha integração social se deu através dele e acredito que através do esporte encontramos pertencimento e por isso fazemos questão de apoiar as causas e desenvolver cada vez mais os Jogos Solidários, integrando cada vez mais a sociedade e gerando saúde.”

Participaram dos jogos as seguintes instituições/projetos: Associação Metodista de Ação Social, Associação Damas de Caridade, Lar dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo, Vila Vicentina Elvira Dias, Associação Bem Viver de Apoio à Comunidade, Associação Beneficente Fonte de Vida Nova, Associação Criança Feliz, Casa do Caminho, Casa do Menor Dr. Ednan Dias, Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos, Serviço de Obras Sociais do Brasil, Associação Beneficente de Apoio à Comunidade, Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Associação de Promoção Humana e Ação Social, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas, Assistência Social Emanuel, Associação Beneficente Fonte de Vida Nova, Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo, Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos, Lenços ao Vento e Centro de Ensino e Pesquisa Capoeira.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.