Jovens de Varginha e região realizam curso e estágio de futebol na Europa

Além do curso, grupo também visitou as categorias de base da Roma, da Itália.

Foto: Divulgação.

Quatro jovens, sendo três de Varginha e um de Guapé, decidiram aperfeiçoar mais seus conhecimentos na área do futebol. Pensando nisso, o grupo, que contou com os varginhenses Ediberto Carvalho Neto (Netinho), Edmundo Fidélis e Edson Junior (Buiu), além do guapense Breno Ivo Teixeira decidiu fazer uma viagem de 15 dias pela Europa.

Segundo ‘Buiu’, as duas semanas no velho continente foram de suma importância para a carreira de todos. Na primeira semana, todos visitaram as categorias de base da Roma, da Itália. Equipe que disputa a Série A italiana e que, atualmente, é comandada pelo português José Mourinho.

Já na segunda semana, foi a vez da realização do Curso da Escola Europeia. Ainda conforme Buiu, o estágio e o curso contaram com importantes nomes do futebol italiano, dentre eles, Bruno Conti, campeão mundial com a Itália em 1982 e que hoje é o diretor das categorias de base da Roma.

Foto: Divulgação

Durante o tempo na Europa, o grupo também pôde acompanhar a edição da Lazio Cup, um torneio de categorias de base disputado por diversas equipes, destaque para os rivais eternos, Lazio e Roma.

Além das aulas – ligadas à preparação de goleiros, preparação física, mercado e gestão do futebol, categorias de base e outros assuntos – o grupo também visitou diversos cartões postais na Itália, tais como, o Vaticano (casa do Papa), o centro de Roma e um passeio pela cidade de Florença.

É consenso para eles que, além de ter novas experiências, buscar conhecimento e aumentar o portfólio, a viagem também serviu para mostrar que é possível viver um sonho, por mais que pareça distante.

Biografia

Breno Ivo Teixeira: Tem 24 anos. Foi professor da escola do Flamengo. Atualmente atua como professor no projeto ‘Futebol para Todos’, da Prefeitura de Guapé.

Ediberto Carvalho Neto (Netinho): Tem 26 anos. Atualmente é preparador físico das equipes sub-15 e sub-17 do Varginha Esporte Clube. Foi sócio-proprietário da We Fit.

Edmundo Fidélis: Tem 26 anos. É sócio-proprietário da Escola do Flamengo, em Varginha, e treinador da categoria sub-15 do Varginha Esporte Clube.

Edson Junior (Buiu): Tem 26 anos. É ex-professor da Escola do Flamengo. Professor na academia Personal Score e, também, na Associação Varginhense de Futsal.

Os quatro são graduados pelo Centro Educacional do Sul de Minas (Grupo Unis).

Fonte: Alisson Marques.