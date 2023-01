Defesa Civil estadual segue com apoio 24 horas por dia aos municípios mineiros no período chuvoso

Apenas na primeira semana de 2023, pelo menos 30 municípios contaram com auxílio da Cedec-MG em ocorrências ocasionadas pelas chuvas.

Com trabalho integrado, dedicado a atender com rapidez e eficiência a população do estado, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG) segue atuando 24 horas por dia no enfrentamento ao período chuvoso de 2022/2023, com todas as equipes à disposição dos municípios mineiros. Apenas na primeira semana de janeiro, pelo menos 30 cidades contaram com apoio direto da Defesa Civil Estadual, em ocorrências ocasionadas pelas fortes chuvas que atingem Minas Gerais.



Ao todo, são 129 municípios em situação de emergência, 1.891 pessoas desabrigadas e outras 10.650 pessoas desalojadas. Até o momento, foram confirmados em Minas Gerais 16 óbitos em decorrência das chuvas, segundo informações do Boletim da Defesa Civil, atualizado diariamente.



As últimas ocorrências com vítimas fatais aconteceram após a tempestade da madrugada de sexta-feira (6/1) para sábado (7/1). Uma das mortes, de um senhor de 76 anos, aconteceu em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), após a casa dele ser soterrada por um deslizamento de terra. O outro óbito, de um idoso de 61 anos, foi em Resende Costa, no Campo das Vertentes, quando a vítima tentava atravessar uma ponte submersa pela água, e teve o veículo arrastado pela enxurrada.

Para este domingo (8/1), a previsão é que as chuvas continuem, com pancadas de 50 mm na RMBH, e incidências de até 70 mm nas regiões Noroeste e Norte do estado. O tenente-coronel Sandro Corrêa, chefe da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, reforça que todas as equipes da Defesa Civil estão em campo, atuando com apoio das demais forças de segurança.



“O Estado inteiro é monitorado 24 horas por dia, em todas as suas 19 regiões. Atuamos sempre em parceria com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que realizam um importante trabalho preventivo junto aos municípios, além de serem fundamentais no resgate de vítimas, por exemplo. Continuamos orientando a população a não se arriscar e não subestimar o perigo das chuvas”, alerta o tenente-coronel.



Medidas de autoproteção



Entre as principais dicas para prevenção às chuvas estão as recomendações para que as pessoas nunca se abriguem embaixo de árvores ou de proteções metálicas frágeis, que podem apresentar risco de quedas; evitem trafegar por áreas alagadas e por regiões próximas a rios e cachoeiras; e não permaneça nas proximidades de janelas, portas, canos e outros objetos metálicos.



Além disso, recomenda-se à população evitar áreas sujeitas a deslizamentos e inundações e não tentar salvar bens materiais, em caso de risco imediato, como a rápida subida do nível de água.



Doações



Até o momento, a Defesa Civil disponibilizou para as populações atingidas pelas chuvas, principalmente desabrigados e desalojados, 5.100 cestas básicas, 1.283 colchões, 2.248 kits higiene (com sabonete, papel higiênico, creme dental, absorvente e escova de dente) e 1.351 kits dormitórios (com fronha, lençol, travesseiro e cobertor).



Balanço



No último período chuvoso (2021/2022), pelo menos 450 municípios foram atingidos por situações de anormalidade causadas pelas chuvas, configurando estado de emergência ou de calamidade pública.



A Defesa Civil estadual fez a articulação com órgãos e entidades para organizar ações de resposta e restabelecimento à normalidade, além do envio de equipe para auxiliar os municípios atingidos. Também foi prestado suporte na distribuição de cerca de 1.020 toneladas de material de ajuda humanitária.



No balanço das ações, foram 2.890 capacitações realizadas, com preparação de 1.185 agentes de Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdecs). Além disso, o plantão de emergência da Cedec realizou 230 atendimentos aos municípios afetados por eventos adversos relacionados às chuvas neste período chuvoso.



Além disso, com o objetivo de atender melhor a população mineira, a Cedec incentivou a criação de Compdecs em todo o estado. Desde o encerramento do período chuvoso 2021/2022, 78 cidades implantaram ou começaram a fazer a implantação dessas estruturas.

