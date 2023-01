Governador vai a Santa Luzia e presta solidariedade à família de idoso que morreu após deslizamento de terra

Casas e ruas do bairro Nossa Senhora do Carmo foram danificadas pelas fortes chuvas.

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG.

O governador Romeu Zema esteve, neste domingo (8/1), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), vistoriando uma área do bairro Nossa Senhora do Carmo onde ocorreu um deslizamento de terra que causou a morte de Jair Barbosa Silva, de 76 anos. O acidente foi na noite de sábado após fortes chuvas ao longo do dia.



Ao chegar no local, Zema prestou solidariedade à filha da vítima, Elaine Aparecida Silva, que contou como tudo ocorreu.



“Uma vizinha nos alertou de forte barulho que escutou próximo à casa do meu pai. Eu e minha filha corremos para ver o que tinha acontecido. A casa já estava soterrada”, explicou. No momento do deslizamento, Jair estava no sozinho na residência.



“É muito triste estar aqui em Santa Luzia nessas condições tão tristes, onde ocorreu uma morte. O que nós queremos é que as prefeituras, e Santa Luzia está neste contexto, tenham condições suficientes para realocar as famílias que vivem em áreas de risco”, afirmou o governador.



Além do apoio dado à família de Elaine, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também estavam no local realizando trabalhos de remoção de dez famílias que se encontravam em áreas de risco.

Gil Leonardi / Imprensa MG



Alerta



O chefe do Gabinete Militar do Governador e da Cedec-MG, coronel Osvaldo de Souza Marques, alertou que, para este domingo, a previsão é que as chuvas continuem, com pancadas de 50 mm na RMBH, e incidências de até 70 mm nas regiões Noroeste e Norte do estado.



“A população com residências próximas às áreas de encostas deve ficar atenta a qualquer mudança do terreno, como movimentação de terra, rachadura em alguma parede, ou se ao lado da casa passa um rio, córrego ou ribeirão que subiu de volume subitamente. Saia de casa e comunique à Defesa Civil, Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros”, alertou.



Em Minas, são 129 municípios em situação de emergência, 1.891 pessoas desabrigadas e outras 10.650 pessoas desalojadas. Até o momento, foram confirmados 16 óbitos em decorrência das chuvas, segundo informações do Boletim da Defesa Civil, atualizado diariamente.



Doações



Até o momento, a Defesa Civil disponibilizou para as populações atingidas pelas chuvas, principalmente desabrigados e desalojados, 5.100 cestas básicas, 1.283 colchões, 2.248 kits higiene (com sabonete, papel higiênico, creme dental, absorvente e escova de dente) e 1.351 kits dormitórios (com fronha, lençol, travesseiro e cobertor).

Fonte: Agência Minas.