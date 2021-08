Novo centro de distribuição em Extrema vai gerar 300 empregos diretos

Com uma área de mais de 23 mil metros quadrados e capacidade de armazenamento para 4,5 milhões de itens, a companhia atenderá, entre outras empresas, uma das maiores marcas de artigos esportivos do mundo: a norte-americana Nike.

Minas Gerais continua se sobressaindo e avançando em relação às operações de e-commerce existentes em todo o território nacional. Reconhecido pela logística estratégica no Brasil, o estado agora tem como novidade a chegada da Infracommerce, que acaba de iniciar atividades em Extrema, no Sul de Minas. A inauguração do centro de distribuição (CD) vai gerar cerca de 300 empregos diretos, podendo chegar a mais de 500 durante o evento comercial Black Friday.



Com uma área de mais de 23 mil metros quadrados e capacidade de armazenamento para 4,5 milhões de itens, a companhia atenderá, entre outras empresas, uma das maiores marcas de artigos esportivos do mundo: a norte-americana Nike. A tecnologia de ponta em todas as etapas do processo, segundo o CEO e fundador da Infracommerce, Kai Schoppen, fará com que o novo CD assegure a excelência operacional.



“Somos uma empresa de tecnologia cujo foco do negócio é proporcionar ao consumidor final uma excelente jornada de compra. Com essa inauguração, conseguiremos proporcionar a mais clientes a vivência de receber seus produtos em casa em menos tempo”, afirma o CEO.

Atrativos



O tratamento tributário encontrado em Minas Gerais, de acordo com Schoppen, favoreceu a implantação do negócio. “Conseguimos possibilitar uma melhor eficiência tributária, impactando diretamente na composição de margem dos nossos clientes”, observa.

De acordo com o diretor-presidente da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), João Paulo Santos, a atração de marcas globais é uma parte muito importante das estratégias de desenvolvimento econômico e social adotadas pelo Governo de Minas.



“Essas grandes marcas, como é o caso da Nike – que agora inaugura sua parceria com a Infracommerce para operação logística em Minas -, trazem visibilidade e ajudam a repercutir os bons resultados e o sucesso da nossa política de atração de investimentos. É mais uma conquista que realimenta esse ciclo e coloca o estado na rota de outras grandes empresas. Torcemos para que Infracommerce e Nike tenham muito sucesso e gerem cada vez mais empregos em Minas”, ressalta.



Modelo de negócio



A Infracommerce é um ecossistema digital que atua no conceito de Customer Experience as a Service (CXaaS). Isso quer dizer que, com foco na jornada de compra do consumidor, a empresa oferece soluções que simplificam as operações digitais de empresas B2C ou B2B.



Responsável pela operação do e-commerce de diversas marcas – desde mercado de luxo a grandes varejistas, multimarcas e indústrias -, a companhia possui plataforma, tecnologia e grid logístico para atender às necessidades de qualquer tipo de negócio. Com presença no México, Colômbia, Chile e Argentina, a Infracommerce foi premiada como a Melhor Operação Logística pelo E-commerce Brasil.



A Nike foi a primeira companhia a ter produtos armazenados no novo galpão e, de imediato, o empreendimento vai trazer ainda mais comodidade aos consumidores virtuais da marca.

