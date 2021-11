Mãe e filho morrem após acidente entre moto e caminhão em Poços de Caldas

Ocorrência foi registrada na avenida Leonor Furlaneto Delgado, mais conhecida como ‘estrada da Cachoeirinha’. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem de 22 anos pilotava a motocilceta e sua mãe, de 42 anos, estava na garupa.

Redação CSul/Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

Um acidente vitimou fatalmente a vida de mãe e filho na madrugada desta quarta-feira (10), em Poços de Caldas. A ocorrência, envolvendo uma motocicleta e um caminhão, foi registrada na avenida Leonor Furlaneto Delgado, mais conhecida como ‘estrada da Cachoeirinha’, em Poços de Caldas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem de 22 anos pilotava a motocilceta e sua mãe, de 42 anos, estava na garupa.

Ainda de acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 3h40, na estrada que liga o bairro Philadelphia e a avenida do Contorno. Quando a equipe chegou ao local, Cláudia Ribeiro da Silva e Wallace Guilherme da Silva já estavam sem vida.

Os bombeiros informaram que o caminhão transportava verduras e frutas. No veículo havia dois ocupantes. O motorista disse aos militares que eles seguiam sentido o Ceasa, onde iriam vender os alimentos, quando, em uma curva, se deparou com a motocicleta transitando na contramão de direção.

Ainda segundo os bombeiros, o motorista contou que para não bater de frente com a moto, tirou o veículo para a esquerda, mas o motociclista voltou para a sua mão de direção, ocasionando a batida entre eles. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local.

Como o caminhão estava com carga perecível, o veículo foi liberado ao filho do motorista. A motocicleta foi removida do local e foi colocada à disposição da família. Os bombeiros também informaram que foi realizado teste de bafômetro no motorista do caminhão, que constatou que o motorista não havia ingerido bebidas alcóolicas.

O serviço funerário do município removeu os corpos ao IML de Poços de Caldas. O motorista do caminhão foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o passageiro não teve ferimentos.

*Com informações: G1 Sul de Minas