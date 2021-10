Acidente envolvendo dois caminhões deixa uma pessoa morta e três feridas em Ipuiúna

Ocorrência foi registrada na BR-459. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, chovia no momento do acidente.

Um grave acidente envolvendo dois caminhões na tarde desta terça-feira (28), na BR-459, em Ipuiúna, deixou uma pessoa morta e três feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, chovia no momento do acidente.

A vítima fatal era quem conduzia um dos caminhões. Segundo a PRF, ele seguia de Ipuiúna para Santa Rita de Caldas (MG) quando perdeu o controle do veículo em uma curva e bateu na lateral de outro caminhão que seguia no sentido contrário. Em seguida, ele ainda bateu em um barranco e permaneceu com a traseira ocupando parte da faixa sentido Ipuiúna.

Com o impacto da batida , o outro caminhão, com placas de São José dos Campos (SP), foi jogado para o acostamento e bateu em um muro de uma residência. O veículo ficou do lado de fora da pista.

No caminhão com placas de Três Corações havia três pessoas: o motorista de 42 anos e dois passageiros, dois lavradores de 23 e 32 anos. O homem de 42 anos morreu no local do acidente e os passageiros ficaram feridos. O motorista do caminhão com placas de São José dos Campos também ficou ferido.

A PRF não informou para qual hospital as vítimas foram encaminhadas. A identidade do motorista de 42 anos também não foi divulgada.

