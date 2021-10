Fundação Cultural promove eleição para o Conselho Municipal de Incentivo à Cultura

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site da Fundação Cultural de Varginha no link e preencher o formulário disponível.

Estão abertas as inscrições para profissionais da área artística e cultural de Varginha que queiram se candidatar a quatro vagas de conselheiros no Conselho Municipal de Incentivo à Cultura.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site da Fundação Cultural de Varginha no link www.varginhacultural.com.br e preencher o formulário disponível. O prazo para o cadastramento de candidaturas vai até o dia 04 de outubro de 2021, às 12h. Os candidatos deverão ser pessoas de comprovada idoneidade, de reconhecida notoriedade e atuação na área cultural, com cadastro no Sistema Municipal de Cultura.

Do dia 05/10 a 14/10, às 13h, todos os profissionais da área artística e cultural de Varginha cadastrados no Sistema Municipal de Cultura poderão se inscrever para participar da votação. Ela e acontecerá no formato online durante o dia 15/10, entre 8h e 16h. A inscrição dos eleitores também será feito pelo site da Fundação Cultural em www.varginhacultural.com.br.

Podem se candidatar e votar qualquer artista, independente de vinculação à associação, sindicato ou similar, desde que comprovada a sua atuação e notoriedade na área cultural do município de Varginha.

Sobre o Comic

O Conselho Municipal de Incentivo à Cultura – Comic é composto por 8 (oito) membros, sendo 3 (três) indicados pela Prefeitura, 1 (um) pela Câmara Municipal de Varginha e 04 (quatro) representantes de entidades, organizações e grupos privados da área cultural. Os conselheiros serão incumbidos do exame e da proposta de enquadramento dos projetos culturais apresentados durante os editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Fica vedado aos membros do Conselho, a seus sócios ou titulares, às suas coligadas ou controladas e a seus cônjuges, parentes ascendentes, descendentes, colaterais ou afins, em primeiro grau, a apresentação de projetos que visem à obtenção do incentivo previsto na Lei, enquanto durarem os seus mandatos e até 1 (um) ano após o término dos mesmos.

Os membros do Conselho não receberão qualquer remuneração, seja a que título for. Os membros integrantes do Conselho Municipal de Incentivo à Cultura – Comic em razão de renúncia, afastamento ou ausência poderão ser substituídos por suplentes escolhidos na mesma Assembleia.

É essencial que os candidatos a uma das quatro vagas no Comic tenham disponibilidade para reuniões em horário comercial, que podem ocorrer com frequência durante o período de avaliação dos projetos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Mais informações sobre o conselho podem ser obtidas em https://fundacaoculturaldevarginha.com.br/leideincentivoacultura/, pelo e-mail comic@fundacaoculturaldevarginha.com.br ou pelo (35) 3690-2700.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha